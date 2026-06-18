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نیشنل کانفرنس اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے ہمیشہ اپنے سیاسی مفادات کے لیے کشمیری عوام کا استعمال کیا، الطاف ٹھاکر
الطاف ٹھاکر نے مودی حکومت کے گزشتہ 12 برسوں کو ملک اور خصوصاً جموں و کشمیر کے لیے "سنہرا دور" قرار دیا۔
Published : June 18, 2026 at 5:24 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو) : وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں حکومت ہند کے 12 سال مکمل ہونے کے موقع پر بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے بدھ کے روز اننت ناگ میں ایک اہم پریس کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں پارٹی کے سینئر رہنماؤں اور ترجمانوں نے شرکت کی۔
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بی جے پی جموں و کشمیر کے چیف ترجمان الطاف ٹھاکر اور پارٹی ترجمان دانش احمد نے نیشنل کانفرنس اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان جماعتوں نے ہمیشہ اپنے سیاسی مفادات کے لیے کشمیری عوام کا استعمال کیا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ یہ دونوں پارٹیاں خطے میں امن اور ترقی کی خواہاں نہیں ہیں اور ماضی میں حالات کو خراب کرنے اور نوجوانوں کو گمراہ کرنے میں ملوث رہی ہیں۔
الطاف ٹھاکر نے مودی حکومت کے گزشتہ 12 برسوں کو ملک اور خصوصاً جموں و کشمیر کے لیے "سنہرا دور" قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومت کی بنیاد "وشواس (اعتماد)، وکاس (ترقی) اور جن کلیان (عوامی فلاح و بہبود)" پر رکھی گئی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس عرصے میں ہونے والی ترقی بے مثال ہے اور گزشتہ کئی دہائیوں میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔
انہوں نے 2019 کے بعد جموں و کشمیر میں آنے والی تبدیلیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وادی میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ ان کے مطابق، ایک وقت تھا جب کشمیر کو بم دھماکوں، گرینیڈ حملوں، پتھراؤ اور ہڑتال کلچر سے جوڑا جاتا تھا، تاہم اب عسکریت پسندی میں کمی آئی ہے اور معمولات زندگی بحال ہو چکے ہیں۔
مرکزی حکومت کی فلاحی اسکیموں پر روشنی ڈالتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں کروڑوں بیت الخلاء تعمیر کیے گئے، بڑی تعداد میں لوگوں کو خط غربت سے اوپر اٹھایا گیا اور کروڑوں خاندانوں کو پکے مکانات فراہم کیے گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کووڈ-19 وبا کے دوران 81 کروڑ افراد کو مفت راشن فراہم کیا گیا، جو حکومت کا ایک اہم فلاحی اقدام تھا۔
جموں و کشمیر میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ AIIMS اداروں کا قیام، وندے بھارت ٹرین سروس کا آغاز اور شاہراہوں کے نیٹ ورک میں توسیع جیسے اقدامات نے رابطہ کاری کو بہتر بنایا ہے اور عوام کو سہولیات فراہم کی ہیں۔
اس موقع پر دانش احمد نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی عوام کے اعتماد کی بدولت ملک کے مقبول ترین رہنماؤں میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2014 سے قبل ملک کو بدعنوانی اور سکیورٹی جیسے چیلنجز کا سامنا تھا، تاہم مودی حکومت کی "نیشن فرسٹ" پالیسی کے تحت بھارت دنیا کی بڑی معیشتوں میں شامل ہو چکا ہے۔
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پریس کانفرنس کے اختتام پر بی جے پی رہنماؤں نے اننت ناگ کے میڈیا نمائندوں کا شکریہ ادا کیا اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ وزیر اعظم مودی کی قیادت میں جموں و کشمیر میں ترقی، امن اور خوشحالی کا سفر جاری رکھا جائے گا۔