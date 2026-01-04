ETV Bharat / jammu-and-kashmir
رامبن میں بندروں کی ہڑبونگ، عوام خوف کے سائے میں جینے پر مجبور
بندر نہ صرف ان کی کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، بلکہ گھروں میں گھس کر قیمتی اشیاء، اناج اور خوراک کو نقصان پہنچاتے ہیں۔
Published : January 4, 2026 at 7:33 AM IST
رامبن: (نواز رونیال) مرکزی زیر انتظام جموں و کشمیر کے پیاڑی ضلع رامبن کے صدر مقام قصبہ قدیم میں خاص طور پر منڈل ہائر سکنڈری سکول، ضلع ہسپتال، ڈسٹرکٹ کورٹ کمپلس اور ڈاک بنگہ رامبن میں بندروں نے مقامی باشندوں، مریضوں اور اسکولی بچوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ کاروباری اداروں اور رہائشی علاقوں میں بڑی تعداد میں بندروں کے داخل ہونے سے نہ صرف خوف و دہشت کا ماحول رہتا ہے بلکہ یہ جنگلی بندر کھڑی فصلوں، میوہ جات و سبزیوں اور گھریلو اشیاء کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگ سخت پریشان ہیں۔
ضلع صدر مقام رامبن کے مقامی لوگوں اور وکیلوں رامبن میں بندروں کی کثرت سے لوگ خوف زدہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بندروں نے ان کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ بندروں کی بھرمار کے سبب ضلع صدر مقام رامبن میں معمولات زندگی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ لوگوں کے مطابق گذشتہ چند برس قبل ان کے علاقے میں اچانک بندر نمودار ہوئے۔ یہ بندر اکثر ہجوم کی صورت میں اچانک بازار میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس دوران قصبے میں افرا تفری پھیل جاتی ہے۔ یہ بندر نہ صرف ان کی کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، بلکہ گھروں میں گھس کر قیمتی اشیاء، اناج اور خوراک کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ راستے میں آنے والے کسی بھی فرد پر یہ بندر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔
مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ بندروں کے حملے میں ابھی تک کئی افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ لوگ اپنے بچوں کی حفاظت کے تئیں کافی فکر مند ہیں۔ بچوں کو اسکول چھوڑنے اور واپس لانے کے دوران انہیں تنہا چھوڑنا مشکل ہو گیا ہے۔ مقامی لوگوں نے ضلع انتظامیہ رامبن ڈپٹی کمشنر رامبن اور محکمہ وائلڈ لائف سے متاثرہ قصبہ کا دورہ کرکے مسئلہ کا ازالہ کرنے کی اپیل کی ہے۔
مزید پڑھیں: اننت ناگ کے اچھہ بل علاقہ میں بندروں کی کثرت سے لوگ خوف زدہ