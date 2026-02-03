ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ڈاکٹری پیشہ کوئی بزنس نہیں، نہ مریض صارف، میڈیکل آفیسر کے امتحانات کے امیدواروں پر لکھی نئی کتاب پر ڈاکٹر اشفاق الحسن کا اظہار خیال
ڈاکٹر اشفاق الحسن معروف بین الاقوامی طبی مصنف ہیں،جنھوں نے نہ صرف قومی بلکہ بین الاقوامی سطح پر قابل ستائش کام انجام دیا ہے۔
February 3, 2026
سرینگر( پرویز الدین): حال ہی میں جموں کشمیر کے وزیر اعلی عمر عبداللہ کی موجودگی میں بین الاقوامی طبی مصنف ڈاکٹر اشفاق الحسن کی لکھی اور ترتیب دی گئیں دو کتابوں کی رسم رونمائی انجام دی گئی۔ یہ کتابیں جموں و کشمیر پبلک سروس کمیشن (جے کے پی ایس سی) اور یونین پبلک سروس کمیشن (یو پی ایس سی) کے میڈیکل آفیسر امتحانات میں شرکت کرنے والے امیدواروں اور خاص کر ڈاکٹرز کے لیے لکھی گئیں ہیں۔
ایسے میں یہ کتابیں نہ صرف علاقائی سطح بلکہ ملکی سطح پر بھی میڈیکل گریجویٹس کو میڈیکل آفیسر کے امتحانات کی مؤثر طریقے سے تیاری میں مدد کریں گی۔ وہیں مستقل کے ڈاکٹروں کے لیے ایک مثبت راہ ہموار کرنے میں سود مند ثابت ہوسکتی ہیں۔ مسابقیتی امتحانات میں امیدواروں کو پوچھے جانے والے سوالات اور امتحانات کے اندازے کو ان کتابوں میں بہترین ڈھنگ سے واضح کیا گیا ہے۔ جبکہ اشاعت میں ان موضوعات کو بھی چھوا گیا ہے، جو کہ شعبہ صحت کی دیگر کتابوں میں کم دیکھنے کو ملتا ہے ۔
ڈاکٹر اشفاق الحسن معروف بین الاقوامی طبی مصنف ہے جس نے نہ صرف قومی بلکہ بین الاقوامی سطح پر قابل ستائش کام انجام دیا ہے۔ انہوں نے اپنی تازہ اشاعت کے بارے میں امید کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ کتاب جے کے پی ایس سی کے امیدواروں کو نصاب کی واضح تفہیم اور میڈیکل آفیسر کے امتحانات میں متوقع سوالات کے متعلق بصیرت فراہم کرنے میں مدد کرے گی۔
ڈاکٹر اشفاق الحسن نے کہا کہ بہ حیثیت پروفیسر اس کتاب میں ان سوالات اور موضوعات کو شامل کیا گیا۔ جس کے امتحانات کو پوچھنے کے زیادہ امکانات ہیں۔ امتحان لینے والے کی جانب سے میڈیکل طالب علم سے زیادہ کیا پوچھنے کا احتمال رہتا اور کس موضوع پر سوالات زیادہ پوچھے جاسکتے ہیں۔ ان کا اس کتاب میں مفصل انداز میں احاطہ کیا گیا ہے۔دوسری جانب سے جو میڈیکل افسران گاوں و دیہات یا شہری علاقوں میں عملی طور پر خدمات انجام دے گے، ان کی رہنمائی بھی یہ تحریر بہتر طریقے سے مدد کرے گی۔
انہوں نے کہا کہ طلباء کے ساتھ ساتھ شعبہ صحت سے وابستہ ماہرین اس کتاب کا بھر پور استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ امتحانی گائیڈ کے طور پر یہ بحثیت ڈاکٹر بھی عملی طور پر کس طرح اپنی خدمات لوگوں تک پہنچائی جاسکتی ہے اس کتاب میں یہ بھی واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ مکمل طور پر ایک نئی طرز کی تحریر ہے اور میری باقی کتابوں سے مختلف اور جداگانہ ہے۔
ڈاکٹر اشفاق الحسن نے یونین پبلک کمیشن (یو پی ایس سی) امتحانات کے لیے اپنی دوسری کتاب پر بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ کتاب میں جے کے پی ایس سی سے ذرا ہٹ کر ہے مگر دنوں کتابوں میں ان بیماریوں یا موضوعات کا تذکرہ کیا گیا ہے، جو نہ صرف ریاستی اور ملکی سطح پر بھی پوچھے جاتے ہیں۔
تاہم ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ دونوں کتابوں میں منظر عام پر لانے کے لیے مجھے دیگر ڈاکٹر صاحبان کا بھی اہم تعاون شامل رہا ہے۔ جے کے پی ایس سی کی کتاب میں ڈاکٹر منیب اور ڈاکٹر ارشاد کا تعاون پیش رہا وہیں یو پی ایس سی کتاب کو ترتیب دینے میں ڈاکٹر عمر اور ڈاکٹر اعجاز کا ٹیم میں اہم رول رہا۔ ایسے بحثیت ٹیم ان دنوں کتابوں کو منظر عام پر لانے میں ایک برس سے زائد کا عرصہ لگا۔
ڈاکٹر اشفاق الحسن جو کہ شیر کشمیر انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل کالج بمنہ میں شعبہ اناٹمی کے پروفیسر اینڈ ہیڈ ہیں، انہوں نے اب تک 40 کتابیں لکھی ہیں اور ان کی کتابوں کو نہ صرف ملکی بلکہ بین الاقوامی سطح پر پڑھا جارہا ہے اور شعبہ صحت میں ان کی گراں قدر خدمات کی بھی ستائش کی جاتی ہے اور یہ بطور مصنف بین الاقوامی سطح پر بھی اپنی ایک الگ پہچان بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔
ایک سوال کے جواب میں انہوں کہا کہ بہترین اور قابل ڈاکٹرز تیار کرنے کے لیے شعبہ صحت کا معیار بڑھانا ہوگا۔ شعبہ صحت میں انقلابی تبدیلیاں رونما ہورہی ہیں۔ ان تبدیل کو ملحوظ رکھ کر معیار کو بڑھانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وہیں طبی طالب علم مستبقل کا بہترین ڈاکٹر نہیں بن سکتا جب تک وہ اچھا انسان نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ میڈیکل کالجوں میں نہ صرف مستقبل کے ماہرین صحت تیار کئے جاتے ہیں، بلکہ طلباء کو اخلاقی ،آداب اور مریض ڈاکٹر رشتے کو بھی پڑھایا جاتا ہے، تاکہ وہ آگے جاکر میدان عمل میں اپنی صلاحیت، اخلاق اور آداب سے بہتر طور پر لوگوں کی خدمات انجام دے سکیں۔
انہوں نے کہا کہ آجکل کے ڈاکٹر صاحبان کو یہ بات ذہن نشین کرنی چاہئےکہ ڈاکٹری پیشہ کوئی کاروبار یا بزنس نہیں ہے اور نہ ہی مریض کوئی صارف یا کلائنٹ ہے۔ ڈاکٹر میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے مریض کے درد ،تکلیف اور پریشانی کو سمجھے مریض کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ تب جا کر وہ بہتر اور بڑا ڈاکٹر کہلایا جاسکتا ہے
انہوں نے بات چیت کے دوران کہا کہ چائے میرے اپنی برادری ناراض کیوں نہ ہو مگر میں شعبہ صحت خاص ڈاکٹرز صاحبان اور مستقبل کے ڈاکٹرز کو۔یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ایمان داری اور خوش اسلوبی سے اپنی ذمہ داریوں کو انجام دینے کے علاوہ مریض ڈاکٹر رشتے کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ تاکہ لوگوں کے اعتماد اور بھروسے کو دوبارہ جیتا جاسکے۔ وہیں مریضوں پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ڈاکٹروں کے ساتھ انسانی رویہ رواں رکھے جو کہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔
