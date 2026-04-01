سینٹر آف ایکسی لینس فار ٹیولپس ساگام کا مقصد نیدرلینڈ پر انحصار کو ختم کرنا ہے: ڈائریکٹر ریسرچ سکاسٹ
ہرسال حکومت تقریباً چھ کروڑ روپے کے 12 سے 13 لاکھ ٹیولپ بلبس نیدرلینڈ سے خریدتی ہے تاکہ کشمیرکے گارڈنز کی شان میں اضافہ ہو۔
Published : April 1, 2026 at 7:17 AM IST
اننت ناگ میر (اشفاق): شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی (سکاسٹ) کے ڈائریکٹر ریسرچ پروفیسر ہارون نائک کے مطابق ساگام، کوکرناگ میں قائم سینٹر آف ایکسی لینس فار ٹیولپس کا بنیادی مقصد ٹیولپ بلبس کی بیرون ملک، خصوصاً نیدرلینڈ، سے درآمد پر انحصار کو ختم کرنا ہے۔
ہر سال حکومت تقریباً 6 کروڑ روپے مالیت کے 12 سے 13 لاکھ ٹیولپ بلبس نیدرلینڈ سے خریدتی ہے، جو کشمیر کے مختلف ٹیولپ گارڈنز میں لگائے جاتے ہیں۔ چونکہ نیدرلینڈ اور وادی کشمیر کی آب و ہوا کافی حد تک یکساں ہے، اس لیے سکاسٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹیولپ بلبس کی پیداوار مقامی سطح پر ہی شروع کی جائے تاکہ قیمتی زرِ مبادلہ کی بچت ہو سکے۔اسی مقصد کے تحت ساگام میں اس مرکز کا قیام عمل میں لایا گیا۔ جہاں ابتدا 45 ہزار بلبس سے کی گئی۔
دسمبر 2025 تک اس تعداد میں اضافہ ہو کر تقریباً 2 لاکھ 50 ہزار تک پہنچ چکا ہے، جبکہ آئندہ پانچ برسوں میں اسے 6 لاکھ تک بڑھانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ مجموعی طور پر وادی میں سالانہ 12 سے 13 لاکھ بلبس کی ضرورت ہوتی ہے، جسے 2028 تک مکمل طور پر مقامی پیداوار سے پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
اس منصوبے کے تحت نہ صرف سرکاری سطح پر پیداوار بڑھائی جا رہی ہے بلکہ نجی شعبے اور کسانوں کو بھی اس میں شامل کیا جا رہا ہے۔ زمینداروں کو بلبس فراہم کیے جائیں گے، ان کی تربیت کی جائے گی، اور تیار شدہ بلبس کو محکمہ خریدے گا، جس سے کسانوں کی آمدنی میں اضافہ متوقع ہے۔
پروفیسر نائک نے کہا کہ ساگام میں قائم یہ ٹیولپ گارڈن کوکرناگ کی خوبصورتی میں اضافہ کرے گا اور سیاحت کو فروغ دے گا، جس سے علاقے کی معیشت کو بھی فائدہ پہنچے گا۔
انہوں نے مزید کہا کہ یہ منصوبہ درآمدی انحصار ختم کرنے، مقامی زراعت کو مضبوط بنانے، کسانوں کی آمدن بڑھانے اور سیاحت کو فروغ دینے کی سمت ایک اہم قدم ثابت ہو رہا ہے۔