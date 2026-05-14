ترال ٹاون میں موجود اہم سڑک خستہ حال، عوام پریشان، حکام خاموش

مقامی باشندوں نے سڑک کی خستہ حالی پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انتظامیہ سے سڑک کو میکڈمایز کرنے کی گزارش کی ہے۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 14, 2026 at 8:54 PM IST

ترال : مرکز کے زیر انتظام خطہ جموں و کشمری کے ضلع پلوامہ کے سب ڈسٹرکٹ ترال کے میں جہاں اہم شاہراوں کو گزشتہ برسوں کے دوران میکڈمایز کیا گیا ہے وہیں ٹاون ترال میں گونہ کوچہ کو جانے والی سڑک کی خستہ حالی عوام کے لیے سوہان روح بنی ہوی ہے۔ مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ ویسے تو ہمیشہ اس سڑک کی حالت ناگفتہ بہ رہتی ہے تاہم بارش کے موسم میں اس کی حالت مزید خراب رہتی ہے۔ اسکولی طلباء و طالبات کو آمد و رفت کے علاوہ عام لوگوں کو بھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

مقامی باشندوں نے ڈگری کالج کو جانے والی اس رابطہ سڑک کی خستہ حالی پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انتظامیہ سے سڑک کو میکڈمایز کرنے کی گزارش کی ہے۔ مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ دور دراز دیہات میں سرکار نے بہتر سڑکیں بنائی ہیں تاہم ٹاون میں موجود اس سڑک کو نظر انداز کیا گیا ہے اور بارش کے ایام میں یہ سڑک جھیل کا نظارہ پیش کرتی ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ اسی سڑک کے ذریعہ اسکولی طلبا و طالبات آتے اور جاتے ہیں، تاہم بارش کے موسم میں سڑک کی حالت اتنی خستہ حال رہتی ہے کہ طلباء و طالبات کا اسکول آنا اور جانا تقریباً بند ہوجاتا ہے۔ مقامی لوگوں نے الزام عائد کیا کہ سڑک پر تار کول بچھانے کے مطالبہ کو لے کر انہوں نے انتظامیہ نسے متعدد دفعہ گزارش کی، تاہم قار خانے میں طوطے کی آواز کون سنتا ہے کے مصداق ہر بار انکی آواز صدا بحصرا ثابت ہوئی۔

انہوں نے الزام عائد کیا کہ ترال علاقے میں اگرچہ گزشتہ برسوں کے دوران متعدد سڑکوں پر تار کول بچھا دیا گیا لیکن افسوس کا مقام ہے کہ اس سڑک کو ہر بار نطر انداز کیا گیا ہے جنکی وجہ سے مقامی لوگوں کو مشکلات درپیش ہیں۔ انھوں نے ایل جی انتطامیہ سے فوری مداخلت کی اپیل کی ہے۔ فون پر بات کرتے ہوے ار اینڈ بی محکمہ کے ایک ذمہ دار نے بتایا کہ اس سڑک کی تجدید مرمت کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔

