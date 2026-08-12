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مذبح خانے کی تکمیل کا مطالبہ، ای ٹی پی کی تکمیل کے بعد سہولت مکمل طور پر فعال ہوگی :چیف ایگزیکٹو آفیسر مونسپل کونسل
منصوبہ شروع ہوئے تقریباً چار سال گزرنے کے باوجود سلاٹر ہاؤس کی سہولت ابھی تک مکمل طور پر فعال نہیں ہو سکی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 12, 2026 at 2:25 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق): جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں صارفین کو تازہ اور معیاری گوشت فراہم کرنے کے مقصد سے ایک جدید سلاٹر ہاؤس کی تعمیر کا کام سال 2022 میں شروع کیا گیا تھا، جس پر تقریباً ایک کروڑ 63 لاکھ روپے کی لاگت کا تخمینہ لگایا گیا تھا۔
تاہم منصوبہ شروع ہوئے تقریباً چار سال گزرنے کے باوجود سلاٹر ہاؤس کی سہولت ابھی تک مکمل طور پر فعال نہیں ہو سکی ہے۔ حکام کے مطابق سلاٹر ہاؤس کو ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ کی تکمیل کے بعد فعال کیا جائے گا، جو فضلے کے مناسب انتظام، صفائی اور حفظانِ صحت و حفاظتی معیار کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے۔
اس سلسلے میں سماجی کارکن محمد الطاف بٹ نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایک فعال سلاٹر ہاؤس وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے حکومت اور انتظامیہ پر زور دیا کہ منصوبے کی تکمیل پر فوری توجہ دی جائے تاکہ اس کو جلد از جلد مکمل کیا جائے اور عوام اسے مستفید ہوں۔
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ادھر میونسپل کونسل پلوامہ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر میر تفویض نے کہا کہ سلاٹر ہاؤس کے تقریباً 80 فیصد سول ورک مکمل ہو چکے ہیں۔ تاہم ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ کی ضرورت کے باعث منصوبے کی تکمیل اور اسے فعال کرنے میں تاخیر ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اعلیٰ حکام سے ای ٹی پی کی منظوری ملنے کے بعد باقی کام مکمل کیا جائے گا اور سلاٹر ہاؤس کو مکمل طور پر فعال کر دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سہولت کا مقصد ضلع بھر کے لوگوں کو تازہ، صاف ستھرا اور حفظانِ صحت کے اصولوں کے مطابق گوشت فراہم کرنا ہے۔