بانہال میں ضروری خدمات کی بحالی کے لیے جنگی پیمانے پر کام کرنے کی اپیل
بانہال رکن اسمبلی سجاد شاہین نے برف باری کے چلتے ضلع انتظامیہ سے ضروری خدمات کی جلد از جلد بحالی کی اپیل کی ہے۔
Published : January 24, 2026 at 11:15 AM IST
رامبن (نواز رونیال): مرکز کے زیر انتظام جموں و کشمیر کے بانہال حلقہ اسمبلی کے ایم ایل اے سجاد شاہین نے پہاڑی ضلع رامبن میں جاری برف باری کے پیش نظر ضلع انتظامیہ رامبن سے اپیل کی ہے۔ انھوں نے کہا کہ ضلع انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ بانہال حلقہ اسمبلی میں ضروری خدمات کی بحالی کے لیے شدومد سے کام کرے۔
انہوں نے ضلع انتظامیہ سے سڑکوں اور رہائش گاہوں پر برف صاف کرنے، بجلی کی بحالی اور پینے کے پانی کی بلاتعطل فراہمی کے لیے فوری اقدامات کرنے پر زور دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے حلقہ اسمبلی بانہال کے دور افتاد علاقوں میں بھی لوگوں کے لیے ضروری اشیا کی فراہمی کو یقینی بنانے پر زور دیا۔
واضح رہے محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق جمعرات کی رات وادی کے بالائی علاقوں میں برف باری ہوئی ہے۔ ساتھ ہی میدانی علاقوں میں بارش اور تیز آندھی نے تباہی مچا دی۔ تیز ہواؤں کی وجہ سے وادی میں بجلی کا نظام درہم برہم ہوگیا جس کے بعد انتظامیہ نے جنگی پیمانے پر بجلی بحالی کا کام شروع کیا۔
برف باری اور بارش کے بعد جموں سرینگر سمیت کئی اہم رابطہ سڑکوں کو حکام نے بند کر دیا۔ وادی میں اب دھیرے دھیرے معاملات معمول پر آرہے ہیں۔
