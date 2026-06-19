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کشمیری صوفیانہ موسیقی کے اہم ساز ' سنتور' کا وجود خطرہ میں کیوں
ڈاؤن ٹاؤن، سرینگر کے 80سالہ غلام محمد زز نے سنتور بنانے کا فن اپنے والد اور دادا سے سیکھا۔
Published : June 19, 2026 at 5:09 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): صوفیانہ موسیقی کی پہچان سمجھے جانے والے کشمیری سنتور کا وجود اب خطرے میں ہے، کیونکہ اس مخصوص ساز کو تیار کرنے والے ہنر مند اب یہاں کم ہی رہ گئے ہیں۔ غلام محمد زز کو اس فن کا آخری استاد مانا جاتا ہے۔ سرینگر کے قدیم شہر میں غلام محمد زز کا کارخانہ نہ صرف سنتور سازی کی آخری علامت ہے بلکہ ایک خاموش مگر مضبوط روایت کی گواہ بھی ہے۔
بیشتر اوقات میں غلام محمد زز اپنے کارخانے میں سنتور کی بنیاد تراشنے میں مشغول نظر آتے ہیں۔ کشمیر کی روایتی موسیقی کے آلات بنانے کے اس ماہر استاد کی فنی وراثت آٹھ نسلوں پر محیط ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ "میں آخری ہوں، جو اس فن کو اب تک سنبھال رہا ہوں۔ یہ فن میرے تک ہی سمٹ کر رہ جائے گا کیونکہ میرے بعد اس فن کو آگے لئے جانے والا کوئی نہیں۔"
برسوں تک مشہور صوفی اور لوک فنکار غلام محمد زز کے ہاتھوں سے بنے سنتور پر دھنیں بکھیرتے رہے۔ ان کے بنائے ہوئے سنتور کو ملک کے نامور موسیقار آنجہانی پنڈت شیو کمار شرما اور بھجن سوپوری نے نہ صرف بجایا ہے بلکہ ان کے بنائے ہوئے بہترین سنتور کو بین الاقوامی سطح پر بھی متعارف کرایا ہے۔
سال 2022 میں خدمات کے اعتراف میں زز کو بھارت کے اعلیٰ ترین شہری اعزازات میں سے ایک "پدما شری" سے نوازا گیا۔ شہر خاص کے زینہ کدل علاقے کے رہنے والے 80 سالہ غلام محمد زز کا یہ پشتنی کام ہے۔موسیقی کے آلات بنانا زز خاندان کا پیشہ رہا ہے اور اس نے اپنے داد اور والد سے یہ کام سیکھا اور بعد میں انہوں نے اسی پیشے کو اختیار کرکے اپنی الگ پہچان بنانے میں کامیابی حاصل کی۔
غلام محمد زز کہتے ہیں "میرے اجداد نے مجھے صرف ساز بنانا نہیں سکھایا بلکہ یہ بھی سکھایا کہ لکڑی، ہوا اور ہاتھوں کی آواز کیسے سنی جاتی ہے۔"
سنتور بنانا صبر اور ثابت قدمی کا فن ہے۔ اس کا آغاز لکڑی کے درست انتخاب سے ہوتا ہے جو کم از کم پانچ سال پرانی ہو۔ پھر اسے کھوکھلا کیا جاتا ہے تاکہ گونج بہتر ہو، ہر ایک پُل کو خاص زاویے سے تراشا اور نصب کیا جاتا ہے۔ سو سے زائد تار جوڑنے کے بعد اسے مکمل طور پر ہم آہنگ (ٹون) میں ہفتے یا مہینے لگ سکتے ہیں۔
غلام محمد زز کہتے ہیں کہ اگرچہ ان کے آباءو اجداد کلاسیکی موسیقی میں استعمال ہونے والے تقریباً سبھی ساز بناتے تھے لیکن جس انسٹرومنٹ نے زز خاندان کو زیادہ شہرت دلائی وہ ہے سنتور۔ اس طرح کے سنتور بنانے کے لئے پُرانی اور خاص لکڑی کے علاوہ دیگر ساز وسامان درکار رہتا ہے،جس کے بعد سنتور کو تیار کیا جاتا ہے۔اس ماہر استاد کے پاس سنتور بنانے کے آرڈرز نہ صرف ملک بلکہ بیرون ممالک سے بھی آتے رہتے ہیں۔
سنتور کو ابتدا میں فارس (ایران) سے منسوب کیا جاتا ہے، جو بعد میں وسطی ایشیا اور دیگر خطوں سے ہوتا ہوا یہاں پہنچا۔ کشمیر میں یہ ساز ایک خاص پہچان اختیار کر گیا اور صوفی شاعری اور روایتی موسیقی کا اہم جزو بن گیا۔ ایسے میں روایتی موسیقی کے بدلتے رجحانات اور وقت کی تیز رفتاری کے باوجود غلام محمد زز کشمیری موسیقی کی اس روایت کو آخری سانس تک زندہ رکھنے کی کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں۔
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