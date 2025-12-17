ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر میں بھارتی فوج کی لاجسٹک صلاحیت میں بڑا اضافہ، خصوصی فوجی ٹرین کے ذریعے ٹینک اور توپخانے منتقل
فوج کے مطابق یہ کارروائی ایک ویلیڈیشن مشق کا حصہ تھی-
Published : December 17, 2025 at 7:38 PM IST
جموں : ( محمد اشرف گنائی) بھارتی فوج نے بدھ کے روز کشمیر وادی میں اپنی آپریشنل تیاری کو مزید مضبوط کرتے ہوئے ایک اہم لاجسٹک کامیابی حاصل کی ہے۔ فوج نے خصوصی فوجی ٹرین کے ذریعے ٹینکوں اور توپخانے کے جدید ہتھیاروں کو کامیابی کے ساتھ کشمیر وادی میں شامل کیا۔
فوج کے مطابق یہ کارروائی ایک ویلیڈیشن مشق کا حصہ تھی، جس کے دوران بھاری فوجی سازوسامان، جن میں ٹینک، توپخانے کی گنز اور ڈوزرز شامل تھے، کو جموں خطے سے اننت ناگ تک بحفاظت منتقل کیا گیا۔ اس مشق کا مقصد شمالی سرحدوں پر فوج کی نقل و حرکت اور رسد کی صلاحیت کو جانچنا اور مزید بہتر بنانا تھا۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں بھارتی فوج نے کہا کہ اس مشق سے فوج کی بہتر نقل و حرکت اور مضبوط لاجسٹک صلاحیت کا عملی مظاہرہ ہوا، جو وزارت ریلوے کے ساتھ قریبی تال میل کی بدولت ممکن ہو سکا۔
فوج نے ادھم پور–سری نگر–بارہمولہ ریل لنک (USBRL) منصوبے کے اہم کردار کو بھی اجاگر کیا، جس کے ذریعے کشمیر وادی میں فوجی دستوں اور بھاری سازوسامان کی تیز اور مؤثر ترسیل ممکن ہوئی ہے۔ فوج کے مطابق اس منصوبے نے اسٹریٹجک لاجسٹکس کو یکسر تبدیل کر دیا ہے۔
بھارتی فوج کا کہنا ہے کہ بھاری عسکری اثاثوں کی کامیاب نقل و حمل اس بات کی واضح علامت ہے کہ شمالی سرحدوں پر آپریشنل تیاری میں نمایاں اضافہ ہوا ہے اور کسی بھی صورتحال میں تیزی سے لاجسٹک نظام قائم کرنے کی صلاحیت مزید مستحکم ہوئی ہے۔