ضلع پلوامہ میں سنٹر آف ایکسی لینس فار ای گورننس کا افتتاح ضلع ترقیاتی کمیشن نے کیا
پلوامہ ضلع ترقیاتی کمشنر ڈاکٹر بشارت قیوم نے سنٹر میں قائم مختلف جدید سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا
Published : January 31, 2026 at 6:11 PM IST
پلوامہ:جموں وکشمیر کےضلع پلوامہ کے اسسٹنٹ کمشنر ڈیولپمنٹ آف ترقیاتی کمشنر ڈاکٹر بشارت قیوم نے باقاعدہ طور پر سنٹر آف ایکسلینس فار ای۔گورننس کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر ڈیولپمنٹ پلوامہ عابد اقبال سمیت دیگر سینئر افسران اور متعلقہ محکموں کے نمائندے بھی موجود تھے۔
افتتاحی تقریب کے دوران ضلع ترقیاتی کمشنر ڈاکٹر بشارت قیوم نے سنٹر میں قائم مختلف جدید سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا اور وہاں تعینات سروس فراہم کرنے والے عملے سے تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے ای۔گورننس کے تحت عوام کو فراہم کی جانے والی سہولیات، ڈیجیٹل خدمات اور آن لائن نظام کے عملی نفاذ کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔
ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم نے کہا کہ سنٹر آف ایکسلینس فار ای۔گورننس کا قیام ضلع میں شفاف، موثر اور تیز رفتار انتظامیہ کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل نظام کے ذریعے عوام کو سرکاری خدمات کی فراہمی میں آسانی آئے گی اور دفاتر میں غیر ضروری تاخیر اور پیچیدگیوں میں نمایاں کمی واقع ہوگی۔
انہوں نے متعلقہ عملے کو ہدایت دی کہ وہ عوام دوست رویہ اپناتے ہوئے جدید ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کریں تاکہ عام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ سکے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ سنٹر ضلع پلوامہ میں ڈیجیٹل گورننس کو مزید مضبوط بنانے میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔