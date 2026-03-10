ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اعتکاف کی اہمیت و فضیلت
ماہ رمضان آخری عشرے میں داخل ہوچکا ہے، یہ وہ عشرہ ہے جس کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم ہے۔
Published : March 10, 2026 at 6:08 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) اعتکاف رمضان المبارک کے آخری دس دنوں میں اللہ کے قرب اور لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے مسجد میں گوشہ نشین ہونے (ٹھہرنے) کی ایک عظیم سنتِ مؤکدہ عبادت ہے۔ اس کا بنیادی مقصد دنیاوی مشاغل سے کٹ کر یکسوئی سے تلاوت، ذکر و اذکار، توبہ و استغفار اور گناہوں سے بچ کر اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، جس کے بدلے میں انسان کو گناہوں سے دوری اور نیک اعمال کا عظیم ثواب ملتا ہے۔
عالم دین مولانا عبدالرحمان شمس نے اعتکاف اہمیت و فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا کہ الحمد للہ، اب ہم ماہ رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہورہے ہیں، یہ وہ عشرہ ہے جس کی طاق راتوں میں شب قدر کی تلاش کا حکم ہے۔ یوں تو پورا رمضان ہی عبادت، ذکرو اذکار، تلاوت قرآن، فرائض و نوافل کی پابندی، صدقہ و خیرات اور نیکی و احسان کا مہینہ ہے، مگر اس کے آخری عشرے کو خصوصی اہمیت حاصل ہے، کیوںکہ آپﷺ آخری عشرے میں باقی ایام کی نسبت عبادت کا زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔
خود بھی جاگتے اور اپنے اہل وعیال کو بھی جگاتے، جس سال آپ ﷺ نے رحلت فرمائی، اس سال آپﷺ نے رمضان میں بیس دن کا اعتکاف فرمایا۔ ایک مرتبہ آپﷺ کسی وجہ سے اعتکاف نہ کرسکے تو آپﷺ نے اس کے عوض شوال کے مہینے میں اعتکاف فرمایا۔ اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ یہ عمل آنحضرتﷺ کو کس قدر محبوب تھا۔
مولانا عبدالرحمان شمس نے کہا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علیٰ الکفایہ ہے یعنی ایک بستی یا محلے میں کوئی ایک شخص بھی اعتکاف کرے تو تمام اہلِ محلہ کی طرف سے سنت ادا ہوجائے گی، لیکن اگر سارے محلے میں سے کسی ایک نے بھی اعتکاف نہ کیا تو سارے محلے والوں پر ترک سنت کا گناہ ہوگا
احدیث میں واضح ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان تین خندقوں کوآڑ بنادے گا۔جن کی مسافت آسمان و زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہوگی۔‘‘ اسی طرح آپﷺ نے ارشاد فرمایا: ’’جو شخص رمضان میں دس روز کا اعتکاف کرے تو اس کا یہ عمل دو حج اور دو عمروں جیسا ہوگا"
انہوں نے کہا کہ اعتکاف رمضان المبارک کی ایک اہم عبادت ہے۔ 2ہجری میں روزے کی فرضیت کے بعد سے وصال تک نبی اکرمﷺ نے ہمیشہ رمضان میں اعتکاف فرمایا۔ صحابہ کرامؓ، تابعینؒ اور تبع تابعینؒ بھی اس سنت پر اہتمام سے عمل فرمایا کرتے تھے۔ ثواب کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنے کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اعتکاف میں انسان دنیاوی مشاغل چھوڑکر اللہ تعالیٰ کے در یعنی مسجد کا رخ کرتا ہے۔
پوری توجہ کے ساتھ عبادت میں مشغول رہنے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو خاص تعلق اور قربت پیدا ہوتی ہے، وہ تمام عبادتوں میں ایک نرالی شان رکھتی ہے۔ نفلی اعتکاف تھوڑی دیر کے لئے بھی ہوسکتا ہے، لیکن مسنون اعتکاف رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف ہے جو سنت علیٰ الکفایہ ہے، یعنی محلے میں اگر ایک شخص بھی اعتکاف کرلے تو سب کے ذمہ سے ساقط ہوجائے گا۔ رمضان المبارک کی بیس تاریخ کو سورج غروب ہونے سے کچھ پہلے اعتکاف شروع کیا جاتا ہے اور عید کا چاند نظر آنے تک جاری رہتا ہے۔
اعتکاف کا مقصد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ، ہر طرف سے یک سو ہو کر اس کی عبادت میں مشغول رہنا اور اس سے تعلق جوڑنا ہے، ایک متعین وقت کے لیے دنیا کی رنگارنگی سے کنارہ کش ہوکر صرف اللہ وحدہ لاشریک لہ سے خلوت اور تنہائی میں لو لگانا ہے، اعتکاف کے دوران دیگر دنیاوی سرگرمیوں سے اعتکاف کا مقصد متاثر ہوجاتا ہے، اس لیے معتکف کو چاہیے کہ وہ نماز، تلاوت، ذکر و اذکار، تعلیم و تعلم اور دیگر عبادات میں اپنا زیادہ وقت گزارے،اس کے علاوہ جو مصروفیات ہوں، انہیں ترک کردے، سب چیزوں سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف یک سو ہوجائے۔