شفافیت، ٹھنڈک اور صحت بخش خصوصیات کے لیے مشہور کوکرناگ چشمے کی اہمیت، تاریخ اور روایت
کوکرناگ دو الفاظ 'کوکر' یعنی مرغی اور 'ناگ' یعنی چشمہ سے مل کر بنا ہے۔ اس چشمے کا ذکر آئینہ اکبری میں بھی موجود ہے۔
Published : May 4, 2026 at 1:56 PM IST
اننت ناگ (عمران دین): وادیٔ کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں واقع پُرکشش مقام کوکرناگ اپنی قدرتی خوبصورتی، شفاف پانی کے چشموں اور سرسبز باغات کی وجہ سے صدیوں سے مشہور رہا ہے۔ یہاں کا کوکرناگ چشمہ قدیم زمانے سے ہی مقامی آبادی کے لیے زندگی کی علامت رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مغل دور میں اس مقام کی اہمیت میں مزید اضافہ ہوا، خاص طور پر جب شہنشاہ جہانگیر نے کشمیر کے مختلف مقامات کی طرح کوکرناگ کو بھی پسند کیا۔ مغل حکمرانوں نے یہاں کے قدرتی حسن کو برقرار رکھتے ہوئے باغات کی تعمیر کا آغاز کیا، جو بعد میں جدید شکل اختیار کر گئے۔
کوکرناگ کا نام دو الفاظ 'کوکر' (مرغی) اور 'ناگ' (چشمہ) سے مل کر بنا ہے، کیونکہ یہاں کے چشمے کی شاخیں مرغی کے پنجے کی مانند مختلف سمتوں میں پھیلتی ہیں۔ مقامی لوگوں کے مطابق کوکرناگ کا چشمہ صرف خوبصورتی ہی نہیں بلکہ اپنی قدرتی صفائی اور ممکنہ صحت بخش خصوصیات کی وجہ سے بھی خاص مقام رکھتا ہے۔ یہاں کا پانی اپنی شفافیت، ٹھنڈک اور معدنیات کی وجہ سے مقامی آبادی اور سیاحوں دونوں میں بے حد مقبول ہے، اور اسے ہاضمے کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے۔
چشمے سے متصل باٹنیکل گاڑن کوکرناگ کو ڈوگرہ حکومت میں تعمیر ہوا، جب اسے ایک منظم باغ کی صورت دی گئی۔ بعد ازاں محکمہ باغبانی نے اس کو مزید وسعت دی، جس میں مختلف اقسام کے درخت، پھول اور آبی نہریں شامل کی گئیں۔ آج یہ باغ نہ صرف سیاحوں کے لیے کشش کا مرکز ہے بلکہ سائنسی اور نباتاتی تحقیق کے لیے بھی اہم مقام رکھتا ہے۔
کوکرناگ کا مرکزی چشمہ کئی چھوٹی بڑی ندیوں میں تقسیم ہوتا ہے، جو پورے علاقے میں پانی کی فراہمی کا بنیادی ذریعہ ہیں۔ یہ چشمہ اپنی شفافیت اور معدنی خصوصیات کی وجہ سے خاص اہمیت رکھتا ہے، اور مقامی لوگ اسے صحت بخش پانی سمجھتے ہیں۔
کوکرناگ چشمے سے نکلنے والا پانی تقریباً 20 سے 25 دیہاتوں کو سیراب کرتا ہے۔ ان دیہاتوں میں ہزاروں کنال زرعی آراضی، خاص طور پر دھان (چاول) کے کھیت، اسی چشمے کے پانی پر انحصار کرتے ہیں۔ تقریباً 1500 سے 2000 ایکڑ دھان کی زمین براہ راست اس چشمے کے پانی سے سیراب ہوتی ہے، جو مقامی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔
کوکرناگ کا چشمہ ماہی پروری کے لیے بھی نہایت اہم سمجھا جاتا ہے۔ یہاں محکمہ فشریز نے متعدد منصوبے قائم کیے ہیں، جن میں ایشیا کا سب سے بڑا فش فارم سر فہرست ہے، جبکہ علاقے کے متعدد مقامات پر درجنوں فش یونٹس قائم کئے گئے ہیں، یہ تمام منصوبے چشمے کے مسلسل بہاؤ پر منحصر ہیں۔ یہاں ٹراؤٹ مچھلی کی افزائش خاص طور پر کی جاتی ہے، جو نہ صرف مقامی بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی پسند کی جاتی ہے۔
سیاحوں کے ساتھ کوکرناگ آئے ہوئے ایک ٹرول ایجنٹ نے کہا کہ ہم نے کوکرناگ چشمے کے بارے میں کافی سنا تھا اور آج پہلی بار دیکھا، انہوں نے کہا کہ چشمے کے بارے میں جو کچھ بھی سنا تھا وہ سب سچ ثابت ہوا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے صبح سے کئی بار مذکورہ چشمہ کا پانی پیا جب کہ کئی بوتلیں بھی چشمے کے پانی سے بھر لیں، جو راستے میں کام آئیں گی۔
ایشیا کے سب سے بڑے فش فارم میں تعینات سید منظور احمد کا کہنا ہے کہ جب کوکرناگ چشمے میں پانی ہے تب ہی ہماری مچھلی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مچھلیوں کے لیے پانی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے فارم میں ٹراؤٹ فش کی افزائش کے لئے ٹھڈا اور تازہ پانی کا ہونا لازمی ہے، کیوں کہ ٹراؤٹ فش ذرہ بھر بھی گندگی برداشت نہیں کرتی۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت نے کوکرناگ میں اسی لیے فش فارم قائم کیا ہے کیونکہ مذکورہ چشمے سے نکلنے والا پانی صاف و شفاف ہوتا ہے۔
وادی کے نامور مصنف اور سماجی کارکن ڈاکٹر محمد شفیع ایاز کا کہنا ہے کہ آئینہ اکبری میں بھی ابو الفضل نے کوکرناگ چشمے کا ذکر کیا ہے، جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مغلوں کے دور سے پہلے بھی اس کی ایک تاریخ رہی ہے۔ ڈاکٹر شفیع ایاز نے کہا کہ "کوکر" کشمیری میں مرغے کو کہتے ہیں اور "ناگ" چشمے کو کہا جاتا ہے۔ انہوں نے عوامی روایات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اُس زمانے میں ایک درویش تھے جن کے پاس کئی مرغے تھے، جنہوں نے وہاں زمین کھودی اور وہاں سے مرغی کے پنجوں کی مانند پانی نکل آیا جو تاحال قائم ہے۔
کوکرناگ چشمہ صرف ایک قدرتی وسیلہ نہیں بلکہ وادیٔ کشمیر کی ثقافت، معیشت اور تاریخ کا اہم حصہ ہے۔ اس کے بغیر خطے میں زرعی نظام، علاقے کی خوبصورتی اور شناخت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کوکرناگ نہ صرف مشہور سیاحتی مقام ہے، بلکہ کشمیر کی تاریخ، ثقافت، زراعت اور قدرتی نظام کا ایک جیتا جاگتا استعارہ ہے، جس کی اصل پہچان اس کا شفاف اور حیات بخش پانی ہے۔
