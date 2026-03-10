ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر کے بالائی علاقوں میں برفباری
سرحدی قصبہ گریز میں پیر اور منگل کی درمیانی شب ہلکی سے درمیانہ درجے کی برفباری جبکہ خطے کے بیشتر مقامات پر بارشیں ریکارڈ ہوئیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : March 10, 2026 at 4:54 PM IST
بانڈی پورہ (اعجاز نازکی) : شمالی کشمیر میں گریز علاقے کے بالائی علاقوں میں پیر اور منگل کی درمیانی شب برفباری ہوئی جبکہ شمالی کشمیر سمیت وسطی و جنوبی کشمیر کے میدانی علاقوں میں بھی ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش ہوئی۔
حکام نے بتایا کہ سرحدی علاقہ گریز کے داور باڈوگام اور تلیل کے علاقے برف کی سفید چادر سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ دوران شب گریز کے بالائی علاقوں میں ہلکی سے درمیانہ درجے کی برفباری ہوئی جس کی وجہ سے لوگوں کی نقل و حرکت مسدود ہو کر رہ گئی ہے تاہم برفباری کی وجہ سے خطے میں جاری سرد موسم سے راحت ملی ہے۔
تازہ برفباری نے علاقے کے آبی ذخائر سمیت چراگاہوں میں نئی روح پھونک دی ہے جسے مویشیوں کے چرنے کے لیے کافی اہمیت کا حامل سمجھا جا رہا ہے۔ ادھر، محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے عین مطابق شمالی کشمیر کے کپوارہ، بانڈی پورہ اور بارہمولہ میں بھی وقفے وقفے سے ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارشیں ریکارڈ ہوئیں جس سے درجہ حرارت میں کمی واقع ہوئی۔
حکام نے مسافروں سے بالائی علاقوں کا سفر کرنے سے قبل راستے سے متعلق معلومات حاصل کرنے کی تلقین کی ہے اور ٹریفک حکام کی ایڈوائری پر سختی سے عمل کرنے کی بھی تلقین کی ہے۔
