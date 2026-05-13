رامبن ضلع میں نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت خون کا عطیہ کیمپ منعقد کیا گیا
ہیلتھ بلاک بٹوٹ نے رامبن ضلع میں نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت خون کا عطیہ کیمپ اورانسداد منشیات ریلی کا اہتمام کیا
Published : May 13, 2026 at 3:51 PM IST
رامبن (نو از رونیال): جموں و کشمیر کے ضلع رامبن میں محکمۂ صحت کی جانب سے نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت آج چندرکوٹ علاقے میں ایک پروگرام منعقد کیا گیا۔ پروگرام کے آغاز پر حلف برداری کی تقریب منعقد ہوئی، جبکہ نشہ مکت ریلی کے ساتھ ساتھ خون عطیہ کیمپ بھی لگایا گیا۔ جس میں منشیات کے خلاف عوامی شعور اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ خون عطیہ کیمپ کا بھی اہتمام کیا گیا۔پروگرام میں میڈیکل بلاک بٹوٹ کی آشا ورکروں، سکولی طلبہ، سماجی کارکنوں اور محکمۂ صحت کے طبی و نیم طبی عملے نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔
پروگرام کا آغاز حلف برداری کی تقریب سے ہوا، جس میں شرکاء نے معاشرے کو منشیات سے پاک بنانے اور نوجوان نسل کو اس لعنت سے محفوظ رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اس کے بعد ایک نشہ مکت ریلی نکالی گئی، جس میں شرکاء نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ ریلی کے دوران منشیات کے مضر اثرات اور ان کے تدارک کے حوالے سے عوامی بیداری پیدا کرنے کے لیے نعرے بھی لگائے گئے۔
اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے بلاک میڈیکل آفیسر بٹوٹ ڈاکٹر اوپیندر سنگھ نے کہا کہ ’’نشہ مکت بھارت ابھیان‘‘ حکومت ہند کی ایک اہم مہم ہے، جس کا مقصد نوجوان نسل کو منشیات جیسی سماجی برائی سے محفوظ رکھنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ محکمۂ صحت کی جانب سے جاری سو روزہ مہم کے دوران مختلف دیہات کا دورہ کر کے عوام کو منشیات کے نقصانات سے آگاہ کیا جا رہا ہے تاکہ معاشرے کو ایک صحت مند اور محفوظ ماحول فراہم کیا جا سکے۔
ڈاکٹر اوپیندر سنگھ نے مزید کہا کہ منشیات نہ صرف نوجوان نسل کے مستقبل کو تباہ کرتی ہیں بلکہ پورے معاشرے کے امن و استحکام کے لیے بھی خطرہ بن جاتی ہیں، اس لیے ہر فرد کو اس مہم کا حصہ بن کر منشیات کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے۔پروگرام کے دوران عالمی یومِ خون عطیہ کے سلسلے میں ایک خون عطیہ کیمپ بھی منعقد کیا گیا، جس میں ڈاکٹر اوپیندر سنگھ نے خود خون عطیہ کر کے نوجوانوں کو انسانیت کی خدمت کا پیغام دیا۔ اس کے علاوہ درجنوں نوجوانوں نے بھی خون عطیہ کر کے سماجی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔
مقررین نے خون عطیہ کو عظیم انسانی خدمت قرار دیتے ہوئے کہا کہ خون کا ایک یونٹ کئی قیمتی جانیں بچانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔شرکاء نے محکمۂ صحت کی اس پہل کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی کہ اس طرح کے بیداری پروگرام مستقبل میں بھی جاری رہیں گے تاکہ نوجوان نسل کو منشیات سے دور رکھنے اور سماجی شعور بیدار کرنے میں مدد مل سکے۔