ETV Bharat / jammu-and-kashmir
رمضان کی عظمت اور حرمت، عالم دین مولانا عبدالرحمان شمس نے ماہ صیام کی اہمیت بیان کی
رمضان کی عظمت اور حرمت، عالم دین مولانا عبدالرحمان شمس نے ماہ صیام کی اہمیت بیان کی
Published : February 19, 2026 at 4:40 PM IST
سرینگر( پرویز الدین ): رمضان المبارک، ماہ صیام اور ماہ قرآن سایہ فگن ہوا ہے۔ یہ بابرکت مہینہ جہاں روحانی اعتبار سے اللہ تعالی کی بے پایا رحمتوں، مغفرتوں اور سعادتوں کا حامل ہے وہیں صبر و استحکام، ہمدردی و غم وخواری اور ایثار کا یہ مہینہ ہے۔
ماہ صیام کی اہمیت بیان کرتے عالم دین مولانا عبدالرحمان شمس نے کہا کہ ماہ رمضان کا انتظار سرور کائنات حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کڑی شدت کے ساتھ رہتا تھا۔ اس عظیم مہینے کی آمد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کرام کو مبارکباد دیتے تھے۔ یہ عظیم شان مہینہ اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کے ساتھ آچکا ہے۔ جس طرح حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا اسی سنت کو ادا کرتے ہوئے ہمیں اس کا استقبال کرنا چاہئیے۔
انہوں نے کہا کہ متبرک مہینے میں دو اہم عبادات ہیں ایک تو روزہ داری ہے اور دوسرے قرآن کے ساتھ لوح لگانا، تعلق کو مستحکم کرنا، مضبوط اور زیادہ سے زیادہ استوار کرنا ہے کیونکہ یہ شہر رمضان ہے۔ یہ کلام ربانی رمضان سے مناسبت خاص رکھنے والا کلام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن مجید کا دور حضرت جبرئیل کے ساتھ فرماتے۔ یہ تراویح کا سلسلہ حقیقت میں اس کی یادگار ہے اور یہ دور الفاظ کا بھی ہوتا تھا اور معانی کا بھی، رمضان کا مہینہ آتا تو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایسا اہتمام فرماتے جیسے کسی بہت خاص اور معزز مہمان کا استقبال ہوتا ہے۔
مولانا عبدالرحمان شمس نے مزید کہا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا اور پھر آہستہ آہستہ تیئس سال کی مدت میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ و سلم پر نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذریعہ سے عالم انسانیت کو ہدایت کی وہ ابدی کتاب ملی جس کا حرف حرف روشی اور صداقت ہے۔ یہ اللہ کا انسانوں پر احسان عظیم ہے کہ اس نے صرف کتاب ہی نہیں دی بلکہ صاحب کتاب کی شکل میں اپنے ایسے محبوب بندے اور رسول کو بھیجا جو عالم انسانیت کے لیے سراپا رحمت، جس کی ذات خلق عظیم، رحمۃ للعالمین جس کی صفت، قرآن مجید کی سراپا تفسیر، یہ وہ ذات تھی جس کے ذریعہ زمین کو بھی آسمانوں پر فخر کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس کے واسطے سے ہدایت ربانی کا وہ ابدی تحفہ ملا جو زمین کو آسمانوں سے جوڑنے والا ہے اور زمین اپنی ہزار پستیوں کے باوجود آسمان سے باتیں کرتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک میں جس طرح بندوں کے اعمال اور نیکیوں کے اجرو ثواب کو ستر گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ اپنے روزے دار بندوں کے رزق میں بھی برکت اور دستر خوان پر وسعت عطا کرتا ہے۔ اس تمام معاشی اور روحانی پا منظر میں رمضان المبارک کی سماجی اور معاشرتی اہمیت بھی بڑھ جاتی یے۔ روزے کی حالت میں بھوک پیاس پر صبر کرنے والے روزے دار کو جہاں بھوک اور روٹی سے محروم انسانوں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے وہیں اس میں اخوت و گساری کا شوق اور جذبہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔