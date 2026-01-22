ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سرکار نے ایس ایم وی ڈی کالج کے منتخب ایم بی بی ایس امیدواروں کو کالج الاٹمنٹ حل کر دیا، عمر عبدللہ
بورڈ کے مطابق کاونسلنگ 24 جنوری 2026 ہفتے کے روز منعقد ہوگی۔
Published : January 22, 2026 at 9:51 PM IST
سرینگر:(پرویز الدین) جموں و کشمیر کے وزیر اعلی عمر عبداللہ نے کہا کہ شری ماتا ویشنودیوی( ایس ایم وی ڈی) میڈیکل کالج کے منتخب ایم بی بی ایس امیدواروں کے کالج الاٹمنٹ کا مسلہ حل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بورڈ آف پروفیشنل انٹرس ایگزامینیشن (بی او پی ای ای) کی جانب سے اب کونسلنگ کا شیڈول جاری کرنے کے ساتھ ہی طلباء پڑھائی آگے بڑھا سکتے ہیں۔
وزیر اعلی کے ایک ہینڈل پر ایک پوسٹ میں کہا گیا حکومت نے ایس ایم وی ڈی کالج کے منتخب ایم بی بی ایس امیدواروں کے لیے کالج الائٹمنٹ کا مسلہ حل کر دیا ہے۔ ایسے میں اس پوسٹ کے ساتھ ہی بورڈ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کو بھی اپ لوڈ کیا گیا۔
واضح رہے کہ بی او پی ای ای نے ان 50 ایم بی بی ایس امیدواروں کے لئے فزیکل کونسلنگ کے انعقاد کا اعلان کیا ہے۔ جن کی نشستیں رواں ماہ کے اوائل میں شری ماتا ویشنودیوی میڈیکل کالج کا ڈی ریکگنیشن کے باعث ختم ہوگئی تھی۔
یہ بھی پڑھیں: ویشنو دیوی میڈیکل کالج طلبہ کا جموں کشمیر کے مختلف گورنمنٹ کالجوں میں ہوگا داخلہ
بورڈ کے مطابق کاونسلنگ 24 جنوری 2026 ہفتے کے روز منعقد ہوگی جبکہ امیدواروں کو صبح 10 سے 11 بجے تک جے کے بی او پی ای ای کے جموں اور سرینگر دفاتر میں اپنی حاضری یقینی بنانا ہوگی۔ یہ فیصلہ حال ہی میں محکمہ صحت و میڈیکل ایجوکیشن کی جانب سے جاری کردہ مراسلے اور نیشنل میڈیکل اسسمنٹ اینڈ ریٹنگ بورڈ کے احکامات کے بعد کیا گیا۔ 50 سپر نیومری سیٹیں جموں کشمیر میں کے 7 نئے قائم شدہ میڈیکل کالجوں میں تقسیم کی گئی ہیں جن میں جی ایم سی اننت ناگ کو 8 جبکہ بارہمولہ، ڈوڈہ، ہندوارہ، کھٹوعہ، راجوری اور ادھمپور کی سات سات سیٹیں فراہم کی گئی ہیں۔