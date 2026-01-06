ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ٹرافک اصولوں کی خلاف ورزی کرنے والوں پرسخت کارروائی کی جائے گی، ڈی وائی ایس پی ٹریفک مشتاق احمد
جموں وکشمیر ضلع پلوامہ و شوپیاں میں ٹریفک قوانین کی عمل آوری یقینی، ہیلمٹ تقسیم و آگاہی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔
Published : January 6, 2026 at 4:39 PM IST
پلوامہ(سید عادل مشتاق): ٹریفک قوانین کی بہتر عمل آوری اور سڑک حادثات میں کمی لانے کے مقصد سے ضلع پلوامہ اور شوپیاں میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اسی سلسلے میں نیا قدم ہیلپنگ فاؤنڈیشن نے ٹریفک پولیس پلوامہ کے اشتراک سے سرکیولر روڈ پلوامہ پر ایک ٹریفک آگاہی و ہیلمٹ تقسیم مہم کا انعقاد کیا۔
اس پروگرام کی سربراہی ڈی وائے ایس پی ٹریفک پلوامہ/شوپیاں مشتاق احمد، فاؤنڈیشن کے وائس پریذیڈنٹ سہیب احمد اور چیئرمین واحد محی الدین نے کی۔ اس موقع پر لوگوں کو بنیادی ٹریفک قوانین، سڑک حفاظت اور ڈرائیونگ کے دوران ضروری احتیاطی تدابیر کے بارے میں تفصیلی آگاہی فراہم کی گئی۔
پروگرام کے دوران تقریباً 20 ہیلمٹ مستحق اور ضرورت مند افراد میں تقسیم کیے گئے، جبکہ ٹریفک قوانین کی پابندی کرنے والے شہریوں کو تعریفی اسناد اور میڈلز سے نوازا گیا۔
ڈی وائے ایس پی ٹریفک مشتاق احمد نے اس اقدام کو انتہائی مفید قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے پروگرام عوام میں بیداری پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی اور ٹریفک پولیس کی ٹیمیں پلوامہ و شوپیاں میں خصوصی اور اچانک چیکنگ مہم جاری رکھیں گی۔
فاؤنڈیشن کے وائس پریذیڈنٹ سہیب احمد نے کہا کہ مستقبل میں بھی ایسے آگاہی پروگرام منعقد کیے جائیں گے تاکہ عوام کو ٹریفک قوانین کی پیروی کی ترغیب دی جا سکے اور سڑک حادثات میں کمی لائی جا سکے۔