jammu-and-kashmir
گلندر پلوامہ رابطہ سڑک خستہ حالی کا شکار. کشادگی کا منصوبہ برسوں سے انتظامیہ کی سنجیدہ توجہ کا منتظر
مقامی لوگوں کا کہنا ہے گلندر پلوامہ سڑک کی مرمت کے کام کو سیاسی سطح پر نظر انداز کیا جارہا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 16, 2026 at 12:28 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق): جنوبی کشمیر کے کئی اضلاع کو ملانے والی اہم رابطہ سڑک، گلندر پلوامہ سڑک، گزشتہ کئی برسوں سے خستہ حالی کا شکار ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ ضلع انتظامیہ پلوامہ اور نہ ہی سرکار نے آج تک اس جانب سنجیدہ توجہ دی ہے، جس کے باعث عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
یہ سڑک اس لیے بھی کافی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ یہ آگے جا کر مغل روڈ کو سرینگر کے ساتھ جوڑتی ہے، اور روزانہ سینکڑوں گاڑیاں اس راستے سے گزرتی ہیں۔
سڑک کی حالت اس قدر خراب ہو چکی ہے کہ جگہ جگہ گہرے گڑھے بن چکے ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف پیدل چلنا مشکل ہو گیا ہے بلکہ گاڑیوں کا گزرنا بھی انتہائی دشوار ہو چکا ہے۔ آئے روز گاڑیوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، جس سے عوام کو مالی نقصان بھی اٹھانا پڑ رہا ہے۔
اگرچہ محکمہ کی جانب سے کئی بار اس سڑک کی از سر نو تعمیر کے لیے پروجیکٹس بھیجے گئے، تاہم آج تک کسی بھی پروجیکٹ کو منظوری نہیں مل سکی۔ موجودہ سرکار سے عوام کو کافی امیدیں وابستہ ہیں، لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا گیا، جس پر لوگوں میں تشویش پائی جا رہی ہے۔
مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مسئلہ کو سیاسی سطح پر نظر انداز کیا جارہا ہے۔ لوگوں کا الزام ہے کہ، ایم ایل اے پلوامہ اور دوسری جانب ایم ایل اے پامپور اس سڑک کی مرمت کے لیے سنجیدہ اقدامات نہیں کر رہے۔
اس سلسلے میں ایک مقامی، مشتاق احمد نے کہا کہ اس سڑک سے روزانہ سرکاری افسران بھی گزرتے ہیں، لیکن اس کی خستہ حالی کی جانب کوئی توجہ نہیں دی جا رہی، جو کہ ضلع پلوامہ کے عوام کے لیے بدقسمتی کی بات ہے۔
دریں اثنا، ایگزیکٹو انجینئر آر اینڈ بی ڈویژن پلوامہ جاوید احمد نے تفصیلات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ یہ سڑک کئی سال پہلے تعمیر کی گئی تھی اور اب اس کی مکمل از سر نو تعمیر کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے کام جاری ہے اور منظوری ملتے ہی تعمیراتی کام شروع کر دیا جائے گا۔
انہوں نے مزید کہا کہ سڑک کو سب سے زیادہ نقصان بھاری ڈمپرز کی آمد و رفت سے پہنچ رہا ہے۔ اگرچہ محکمہ وقتاً فوقتاً مرمت کا کام کرتا رہتا ہے، لیکن بھاری گاڑیوں کی وجہ سے سڑک جلد دوبارہ خراب ہو جاتی ہے۔
