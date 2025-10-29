ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ڈیجیٹل دور میں زبان و ادب کا مستقبل: روایت سے ٹیکنالوجی تک کا سفر
October 29, 2025
اننت ناگ، جموں وکشمیر (میر اشفاق): آج کا دور ڈیجیٹل انقلاب کا دور ہے۔ موبائل فون، سوشل میڈیا اور مصنوعی ذہانت نے ہماری زندگی کے ہر گوشے کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ ایسے میں جب ہر چیز تیز رفتاری سے آن لائن منتقل ہو رہی ہے، کتب بینی جو کبھی علم و شعور کی بنیاد سمجھی جاتی تھی آہستہ آہستہ پس منظر میں جا رہی ہے۔
کتاب ہاتھ میں لینے کا ذوق، ورق پلٹنے کی سرسراہٹ و خوشبو اور کسی ادبی محفل میں لفظوں کی گرمی محسوس کرنے کا لطف اب کم ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے ماحول میں ایک سوال ابھر رہا ہے کہ کیا ادب کا سفر یہاں ختم ہو جائے گا؟ کیا زبان و بیان کا یہ خزانہ نئی نسل تک پہنچ پائے گا؟ اور سب سے بڑھ کر، کیا ہماری ادبی تنظیمیں، ادارے اور اکیڈمیاں وقت کے ساتھ چلنے کی صلاحیت رکھتی ہیں؟
ادبی تنظیموں، اداروں اور ان کا دائرۂ عمل
زبانوں کے فروغ کے لیے مختلف ادبی تنظیمیں اور اکیڈمیز برسوں سے سرگرم عمل ہیں۔ وہ سیمینارز، مشاعرے، مذاکرے اور فکری نشستوں کا اہتمام کرتی ہیں تاکہ زبان و ادب کے فروغ کے ساتھ ساتھ نئی نسل کو اپنے تہذیبی اور فکری ورثے سے جوڑا جا سکے۔ تاہم، ان کوششوں کا اثر محدود دائرے تک محسوس ہوتا ہے۔ اکثر سیمینارز مخصوص حلقوں تک محدود رہ جاتے ہیں، جن میں زیادہ تر وہی چہرے دکھائی دیتے ہیں جو پہلے ہی ادب کے شائق ہیں۔ یوں یہ سرگرمیاں زبان و ادب کے موجودہ چاہنے والوں کے لیے تو تازگی کا باعث بنتی ہیں، مگر نئی نسل کے لیے ان میں وہ کشش نہیں جو ڈیجیٹل دنیا کی چمک دمک میں ان کی توجہ کھینچ سکے۔
نئی نسل اور ادب کے درمیان بڑھتا فاصلہ
نئی نسل کے لیے دنیا اب کتاب کے صفحے میں نہیں بلکہ اسکرین کی روشنی میں سمٹ آئی ہے۔ یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بُک نے ان کے اظہار کے انداز بدل دیے ہیں۔ لمبی تحریروں کی جگہ مختصر ویڈیوز نے لے لی ہے۔ اس صورتحال میں ادب کو زندہ رکھنے کے لیے پرانے طریقے کافی نہیں رہے۔
ماہرین کی رائے، ادب کا فکری تسلسل اور اداروں کا کردار
ماہرین کا ماننا ہے کہ ادبی اداروں کو اب سوچنا ہوگا کہ ادب کو وہیں پہنچایا جائے جہاں نئی نسل موجود ہے یعنی ڈیجیٹل پلیٹ فارمز۔ آن لائن مشاعرے، ڈیجیٹل لائبریریز، ای بکس، آڈیو بکس، پوڈکاسٹس اور یوٹیوب لٹریری چینلز وہ نئے ذرائع ہیں جن کے ذریعے ادب کو ایک نئی زندگی دی جا سکتی ہے۔ ادب صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، بلکہ ایک فکری تسلسل ہے جو قوموں کی شناخت اور شعور کی علامت ہوتا ہے۔ اگر یہ تسلسل ٹوٹ جائے تو زبان محض اظہار کا ذریعہ نہیں رہتی، بلکہ اپنی روح کھو بیٹھتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ادبی اداروں، اکیڈمیوں اور تنظیموں کو روایت اور ٹیکنالوجی کے درمیان ایک فکری پل بننا ہوگا۔ ان کے ذمے صرف ماضی کی حفاظت نہیں بلکہ مستقبل کی تعمیر بھی ہے۔ انہیں نئی نسل کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ ادب محض تاریخ نہیں، بلکہ زندہ گفتگو ہے جو آج بھی دلوں کو چھو سکتی ہے۔
ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر ادب، امکانات ،چیلنجز اور اہل قلم کی رائے
معروف شاعر، ادیب اور قلمکار علی شیدا کا کہنا ہے کہ یہ تصور غلط ہے کہ زبان و ادب معدوم ہو رہے ہیں۔ ان کے مطابق وقت کے ساتھ چلنا فطرت ہے، کتب بینی میں کمی کا مطلب یہ نہیں کہ زبان و ادب کی پاسداری ختم ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کے ڈیجیٹل دور میں ادب پہلے سے زیادہ قابلِ رسائی ہے، کیونکہ زبان و ادب سے متعلق تمام مواد آن لائن پلیٹ فارمز پر دستیاب ہے، جسے شوقین قارئین پڑھ اور سن رہے ہیں۔ علی شیدا کے مطابق، ادبی تنظیموں کا بنیادی کردار یہی ہے کہ وہ زبان و ادب کے فروغ اور اس کے تسلسل کو نئی نسل تک منتقل کریں۔ انہوں نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ نوجوان اب بھی ادبی تقریبات میں بڑی تعداد میں شرکت کر رہے ہیں۔ شیدا کا کہنا ہے کہ جو قوم اپنی زبان اور ادب کو بھول جائے، وہ آگے نہیں بڑھ سکتی، اس لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے ادبی ورثے کی حفاظت کریں۔
ڈیجیٹل میدان میں آگے بڑھنے کے لیے ٹھوس حکمتِ عملی ضروری
معروف شاعر اور قلمکار ریاض انزنو نے اعتراف کیا کہ اردو اور کشمیری زبان و ادب کو ڈیجیٹل دنیا میں متعارف کرانے کے لیے تنظیموں اور اکیڈمیوں کی کوششیں ابھی ناکافی ہیں۔ ان کے بقول، ڈیجیٹل میدان میں آگے بڑھنے کے لیے ٹھوس حکمتِ عملی کی ضرورت ہے، لیکن موجودہ رفتار سست ہے۔ انزنو نے زور دیا کہ اپنی شناخت برقرار رکھنے کے لیے نئی نسل کو خود آگے آنا ہوگا، کیونکہ جو اپنی زبان سے وفاداری نہیں کرتا، وہ اپنی شناخت کھو دیتا ہے۔