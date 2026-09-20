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میر بازار منی گاؤں میں والی بال ٹورنامنٹ کا فائنل، ہزاروں شائقین کی شرکت
مقامی لوگوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ علاقے میں نوجوانوں کو کھیلوں اور دیگر مثبت سرگرمیوں کے زیادہ سے زیادہ مواقع میسر آئیں۔
Published : September 20, 2026 at 3:58 PM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے میر بازار منی گام علاقے میں فوج کی 9 راشٹریہ رائفلز، سور منی گاؤں والی بال ایسوسیشن کے اشتراک سے منعقد کیے گئے والی بال ٹورنامنٹ کا فائنل میچ آج کھیلا گیا، جسے دیکھنے کے لیے منی گاؤں اور آس پاس کے علاقوں سے بڑی تعداد میں کھیل شائقین نے شرکت کی۔
فائنل مقابلے کے دوران کھیل کے میدان میں جوش و خروش کا ماحول دیکھنے کو ملا۔ ہزاروں کی تعداد میں موجود شائقین نے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی اور ان کے بہترین کھیل پر بھرپور داد دی۔ نوجوان کھلاڑیوں نے بھی اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھیل کے میدان میں شاندار کارکردگی پیش کی۔
اس موقع پر مقامی لوگوں نے فوج کی جانب سے کھیلوں کی سرگرمیوں کے انعقاد کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے پروگرام نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی جانب راغب کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ مقامی افراد کا کہنا تھا کہ علاقے کے نوجوان کھیلوں سمیت مختلف شعبوں میں اپنی صلاحیت رکھتے ہیں، تاہم انہیں اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے مناسب پلیٹ فارم اور مواقع فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔
مقامی لوگوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ علاقے میں نوجوانوں کو کھیلوں اور دیگر مثبت سرگرمیوں کے زیادہ سے زیادہ مواقع میسر آئیں تاکہ انہیں منفی سرگرمیوں اور منشیات جیسی بری عادات سے دور رکھا جا سکے۔ انہوں نے ڈرگ فری معاشرے کے قیام کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ نوجوان نسل کو صحیح سمت فراہم کرنا معاشرے کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔
مقامی شہریوں نے مزید کہا کہ نوجوانوں کو کھیلوں کے ساتھ ساتھ ہنر اور روزگار کے مواقع بھی فراہم کیے جانے چاہئیں تاکہ وہ اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے قابل ہو سکیں اور اپنے خاندانوں کے لیے باعزت طریقے سے روزگار حاصل کر سکیں۔
فائنل میچ کے دوران آس پاس کے علاقوں سے بھی بڑی تعداد میں لوگ منی گاؤں پہنچے اور کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی۔ شائقین کا کہنا تھا کہ کھیلوں کے مقابلے نوجوانوں میں نظم و ضبط، ٹیم ورک، مقابلے کا جذبہ اور مثبت سوچ پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
اس موقع پر فوجی ترجمان نے کہا کہ اس طرح کے کھیلوں کے مقابلوں کا مقصد نوجوانوں کو مثبت اور تعمیری سرگرمیوں کے لیے ایک مناسب پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کھیلوں کے ذریعے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں منشیات اور دیگر منفی سرگرمیوں سے دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
ترجمان کے مطابق ایسے پروگرام عوام اور فوج کے درمیان باہمی رابطے اور اعتماد کو مزید مضبوط بنانے میں بھی معاون ثابت ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فوج کی کوشش ہے کہ علاقے میں صحت مند اور مثبت ماحول کو فروغ دیا جائے اور نوجوانوں کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کے لیے مناسب مواقع فراہم کیے جائیں۔
فوجی ترجمان نے مزید کہا کہ ڈرگ فری معاشرے کے قیام کے لیے مختلف سطحوں پر مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے، جس میں نوجوانوں کا کردار انتہائی اہم ہے۔ انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ کھیلوں، تعلیم، ہنر اور دیگر مثبت سرگرمیوں کو اپنائیں اور اپنے مستقبل کی تعمیر پر توجہ مرکوز کریں۔
واضح رہے کہ جنوبی کشمیر کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے کئی نوجوان کھلاڑیوں نے ضلعی، صوبائی اور قومی سطح کے کھیلوں کے مقابلوں میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے خطے کا نام روشن کیا ہے۔ مقامی سطح پر کھیلوں کے ایسے مقابلوں کو نوجوان کھلاڑیوں کے لیے اپنی صلاحیتیں نکھارنے اور مستقبل میں بڑے مقابلوں کے لیے خود کو تیار کرنے کا ایک اہم ذریعہ قرار دیا جا رہا ہے۔
مقامی لوگوں نے امید ظاہر کی کہ مستقبل میں بھی علاقے میں اس طرح کے کھیلوں اور نوجوانوں سے متعلق پروگراموں کا انعقاد جاری رکھا جائے گا تاکہ نوجوان نسل کو ایک مثبت، صحت مند اور تعمیری پلیٹ فارم میسر آ سکے۔