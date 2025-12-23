ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر کا بدلتا موسم، 2025 میں فطرت کا قہر انگیز انتباہ
سال 2025 نے یاد دلا دیا کہ قدرتی نظام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا خمیازہ انسان کو ہی بھگتنا پڑتا ہے۔
Published : December 23, 2025 at 6:03 AM IST
سرینگر: سال 2025 اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے تاہم کشمیر میں رواں سرد موسم ماضی کے روٹین سے بالکل مختلف ہے۔ چالیس روزہ سخت سردیوں کا موسم ’چلہ کلان‘ شروع ہونے کے باوجود وادی کشمیر کے بیشتر حصے برف سے خالی ہیں۔ ڈل جھیل کی سطح پر یخ کے بجائے کہرا چھایا ہوا ہے۔ سبزہ زار و کوہسار کے ساتھ ساتھ یہاں کی آبادی بھی برف و باراں کی منتظر ہے۔ تاہم یہ محض موسمیاتی تبدیلی نہیں بلکہ ہمالیائی خطے، خاص کر برف سے ڈھکے پہاڑوں میں ماحولیاتی بگاڑ کا ایک واضح اشارہ ہے۔
ماحولیاتی اعتبار سے سال2025 جموں و کشمیر کے لیے عام نہیں بلکہ تباہ کن ثابت ہوا۔ بارشوں، ژالہ باری، بادل پھٹنے کے درجنوں واقعات، فلیش فلڈ اور غیر متوقع برفباری نے ’جنت بے نظیر‘ وادی کشمیر کی فطرت اور زندگی - دونوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیاہے۔ آبادیاتی علاقوں میں زرعی اراضی، کھیت کھلیان اور فصلیں متاثر ہوئیں، وہیں پہاڑی علاقوں میں جیسے قدرتی نظام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔
کشٹوار کے چسوٹی گاؤں میں ایک ہی دن میں شدید بارشوں اور بادل پھٹنے کے بعد آئے اچانک اور تیز سلاب (فلیش فلڈس) نے پندرہ شہریوں کی جان لے لی۔ چند لمحوں میں ہی سیلاب عمارتوں کو اپنے ساتھ لے ڈوبا۔ مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ ’’یہ قیامت خیز منظر ہم نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا‘‘۔ اسی طرح کے فلیش فلڈز میں ریاست اتراکھنڈ کے اترکاشی علاقے کا ایک گاؤں ہی دفن ہو گیا۔ رواں برس صرف شمالی ہمالیہ کے علاقوں میں اس طرح کے واقعات میں دو سو قیمتی جانیں چلی گئیں۔
محکمہ موسمیات اور دیگر تحقیقی اداروں کی رپورٹس کے مطابق سال 2025 کے دوران ملک بھر میں جنوری سے ستمبر تک 273 میں سے 270 دن ’خراب موسم‘ رہا۔ کبھی طوفان، کبھی گرج چمک کے ساتھ بجلی، تو کبھی موسلا دھار بارشیں ہوئیں۔ وہیں فلیش فلڈز، زمین کھسکنے اور بادل پھٹنے کے درجنوں واقعات بھی رونما ہوئے۔
کشمیر یونیورسٹی کے ماہر ارضیات، ڈاکٹر عرفان رشید، کے مطابق پچھلے چار عشروں میں بڑھتا درجہ حرارت برف اور بارش کے نظام کو بدل چکا ہے۔ ان کے مطابق ’’فطرت کے نظام میں اس بگاڑ کا اثر زرعی نظام پر بھی مرتب ہو رہا ہے۔ کم برفباری، کم بارش اور ندی نالوں کا خشک ہونا کسانوں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔‘‘
اسی سال، یعنی 2025میں، کشمیر کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کے مانند تصور کی جا رہی سیب (ہارٹیکلچر) کی صنعت بھی شدید متاثر ہوئی۔ کسانوں کے مطابق سیب کی فصل کی مقدار اور معیار دونوں متاثر ہوئے۔ دھوپ، گرمی اور خشک سالی کے باعث پھل خاص کر سیب سکڑ گئے۔ وہیں تیار ہوئے میوہ جات کے لئے نقل و حمل میں رکاوٹ اور شاہراہوں کی بندش سے لاکھوں روپے کا نقصان ہوا۔ بازاروں میں وہ سیب جو گزشتہ برس آٹھ سو سے ہزار روپے تک میں بکتا تھا، امسال صرف 250 روپے سے تین سو روپے میں فروخت کرنا پڑا۔
سب سے زیادہ اثر جنوبی کشمیر کے شوپیاں، پلوامہ اور کولگام اور شمالی کشمیر کے بارہمولہ اور بانڈی پورہ جیسے اضلاع میں پڑا، جہاں سینکڑوں کسان قرض تلے دب گئے۔ آل ویلی فروٹ گروورس ایسوسی ایشن کے تخمینہ کے مطابق صرف 2025 میں باغبانی کے شعبے کو دو ہزار کروڑ روپے کا نقصان ہوا۔ ایسوسی ایشن کے صدر بشیر احمد بشیر کا کہنا ہے کہ پندرہ ہزار کروڑ روپے مالیت کے ہارٹی کلچر سیکٹر کے ساتھ بالواسطہ یا بلا واسطہ ساڑھے سات لاکھ کنبے وابستہ ہیں۔
حکمران جماعت نیشنل کانفرنس (این سی) کے سینئر رہنما چودھری رمضان نے راجیہ سبھا میں حکومت سے ایگریکلچر اور ہارٹیکلچر کے لیے خصوصی امدادی پیکیج کا بھی مطالبہ کیا۔ ان کے مطابق: ’’اگر فوری مدد نہ ملی تو ہزاروں خاندان مالی بوجھ تلے دب جائیں گے۔‘‘
ادھر، شوپیاں ضلع سے تعلق رکھنے والے باغبان رشید احمد نے اپنی زمین پر بیلچہ مارنے کی کوشش کرتے ہوئے بتایا: ’’مٹی اب پتھر کی طرح سخت ہو گئی ہے۔ نمی ختم ہو چکی ہے۔ یہ آنے والے نقصان کی نشانی ہے۔‘‘
یہ بھی پڑھیں:
کشتواڑ سانحہ: بادل پھٹنے سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 65 تک پہنچ گئی، برآمد ہونے والے پانچ اعضاء کو محفوظ کر لیا گیا