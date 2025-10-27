ETV Bharat / jammu-and-kashmir
’ڈریم اسکول پروجیکٹ‘ کشمیر کے لیے نمونہ ہوگا: فیضل کوٹیکولن
فیضل اینڈ شبانہ نامی بین الاقوامی تنظیم کے اشتراک سے سرینگر میں ’ڈریم اسکول پروجیکٹ‘ کا افتتاح کیا گیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 27, 2025 at 7:30 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) : سرکاری اسکولوں کے تعلیمی معیار کو بڑھانے اور طلباء کو بہتر اور کوالٹی تعلیم فراہم کرنے کی خاطر جموں وکشمیر کے لیفٹیننٹ (ایل جی) گورنر منوج سنہا نے پیر کو سرینگر میں ’’ڈریم اسکول پروجیکٹ‘‘ کا افتتاح کیا۔ یہ منصوبہ حکومت جموں وکشمیر اور ’فیضل اینڈ شبانہ فاونڈیشن‘ نامی ایک عالمی معیار کی تنظیم کے باہمی اشتراک سے عملایا جا رہا ہے۔
ای ٹی وی بھارت کے نمائندے پرویز الدین نے فاؤنڈیشن کے چیئرمین اور ’انڈیا بزنس کونسل - یو اے ای چیپٹر‘ کے چیئرمین فیضل کوٹیکولن کے ساتھ اس پروجیکٹ سے متعلق خصوصی گفتگو کی جس میں انہوں نے انکشاف کیا کہ ’’کشمیر میں اس پروجیکٹ کی شروعات دو برس قبل کی گئی۔ ملک کی دیگر ریاستوں اور یوٹیز کی طرح کشمیر میں بھی سرکاری اسکولوں کا انفراسٹرکچر بہتر نہیں ہے جس سے مذکورہ اسکولوں میں بچوں کو معیاری تعلیم فراہم نہیں ہو پا رہی ہے اور وہ نجی اسکولوں کے طلباء کی طرح ملکی اور بین الاقوامی سطح پر بہتر طور مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں۔‘‘
فیضل نے دعویٰ کیا کہ ’’سرکاری اسکولوں کے تعلیمی اور تدریسی معیار بڑھانے کے لیے فاؤنڈیشن تعلیمی شعبہ میں ملک بھرمیں کام کر رہی ہے۔ اسی کڑی کے تحت کیرالہ کے بعد ہم نے جموں وکشمیر سرکار کے باہمی اشتراک سے یہاں اس منصوبہ پر کام شروع کیا ہے۔ جس میں ہم سرکاری اسکولوں کا انفراسٹرکچر بڑھانے اور اساتذہ کی تربیت وغیرہ پر کام کر کے طلباء کو موجودہ تقاضوں کے عین مطابق تعلیم فراہم کرنے پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔‘‘
فیضل نے مزید کہا کہ سال 2023 میں جموں وکشمیر سرکار کے تعاون سے اس پروجیکٹ کو عملانے کے لیے معاہدہ طے پایا ہے اور ’’پہلے مرحلے کے تحت ہم نے گورنمنٹ گرلز ہائیر سیکنڈری اسکول۔ کوٹھی باغ کا انتخاب کیا جہاں ہم نے اپنا تعلیمی ماڈل متعارف کیا۔‘‘
انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ ایک برس کے دوران کوٹھی باغ میں ڈریم پروجیکٹ کی خاطر اساتذہ کی تربیت فراہم کی گئی۔ انہوں نے کہا: ’’اس اسکول کو جموں وکشمیر میں ایک ماڈل کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ آہستہ آہستہ دیگر سرکاری اسکولوں میں بھی اسی طرز پر طلباء کی معیاری تعلیم پرکام کیا جا سکے۔‘‘
انہوں نے مزید کہا کہ اس اسے قبل انہوں نے کیرالہ میں سرکار کے باہمی اشتراک سے وہاں کے ایک سرکاری اسکول سے معیاری تعلیمی کے ایک ماڈل کی شروعات کی جس پر فاؤنڈیشن نے 16 کروڑ روپے خرچ کئے اور آج کی تاریخ میں کیرالہ کے تقریباً ایک ہزار اسکول اس دائرے میں لائے گئے ہیں۔ ’’اسی طرح ہم ملک کی باقی ریاستوں اور یوٹیز کے سرکاری اسکولوں کے طلباء جئ کوالٹی ایجوکیشن کو بہتر بنانے کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تاکہ تعلیمی لحاظ، معیار اور بنیادی ڈھانچے کے اعتبار سے سرکاری اسکولوں کو بھی ملک کے دیگر نجی اسکولوں کے ہمہ پالہ لایا جا سکے اور سرکاری اسکولوں کے طلباء بھی ملکی اور بین الاقوامی سطح کے مقابلہ جاتی امتحانات میں اپنی بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں۔
ادھر، ’ڈریم اسکول پروجیکٹ‘ کی افتتاحی تقریب پر جموں وکشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے فاؤنڈیشن کو مبارک باد پیش کرتے ہوئے کہا کہ ’’فیضل اینڈ شبانہ فاؤنڈیشن نے اس منصوبے کو عملانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، جس کا مقصد سرکاری اسکولوں کو جدید بنانا اور طلباء کو سیکھنے کے نئے ماڈلز سے جوڑنا ہے۔‘‘
انہوں نے کہا کہ ’’اس اقدام نے کیرالہ اور کشمیر کے درمیان فاصلے کو ختم کر دیا ہے اور دونوں خطوں کو قریب لایا ہے ہمارے کلاس رومز میں نئے آئیڈیاز، خواہشات اور سیکھنے کے ماڈل متعارف کرائے ہیں۔‘‘
