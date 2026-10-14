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دربگام ٹھوکرپورہ پل کی تکمیل کے لیے اکتوبر 2026 کی ڈیڈ لائن مقرر، تعمیراتی کام کی سست رفتار پر عوامی تشویش
دربگام کے رہائشیوں کے دیرینہ مطالبے پر حکومت نے نالہ رومشی پر اس پل کی تعمیر کو منظوری دی۔
Published : October 14, 2026 at 4:29 PM IST
پلوامہ: (سید عادل مشتاق) جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں دربگام اور ٹھوکرپورہ کو ملانے کے لیے نالہ رومشی پر زیرِ تعمیر پل کی تکمیل کے لیے اکتوبر 2026 کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی ہے، تاہم تعمیراتی کام کی سست رفتار مقامی لوگوں کے لیے تشویش کا باعث بنی ہوئی ہے۔
دربگام کے رہائشیوں کے دیرینہ مطالبے پر حکومت نے نالہ رومشی پر اس پل کی تعمیر کو منظوری دی۔ پردھان منتری گرام سڑک یوجنا ، بیچ دوم (2023-24) کے تحت شروع کیے گئے اس منصوبے کی ابتدائی تخمینہ شدہ لاگت 1021.81 لاکھ روپے تھی، جبکہ نظرثانی کے بعد اس کی مجموعی لاگت بڑھ کر 1426.60 لاکھ روپے ہو گئی ہے۔
پل پر تعمیراتی کام کا باقاعدہ آغاز 3 اپریل 2024 کو ہوا تھا اور ابتدائی طور پر اس کی تکمیل کی آخری تاریخ 31 مارچ 2026 مقرر کی گئی تھی۔ تاہم، مقررہ مدت میں کام مکمل نہ ہونے کے باعث اب اکتوبر 2026 تک تکمیل کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔
تعمیراتی کام کا تقریباً 70 فیصد حصہ مکمل ہو چکا ہے، جبکہ باقی ماندہ کام جاری ہے۔ پل کی تکمیل سے دربگام، ٹھوکرپورہ اور ملحقہ علاقوں کے رہائشیوں کو آمدورفت میں سہولت ملے گی۔ اس سے طلبہ، کسانوں اور باغبانی سے وابستہ افراد کو بھی فائدہ پہنچنے کی توقع ہے، کیونکہ بہتر رابطے کے ذریعے پھلوں اور دیگر زرعی پیداوار کو کم وقت میں منڈیوں تک پہنچانا ممکن ہو سکے گا۔
راجپورہ کے رکن اسمبلی غلام محی الدین میر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پل کی تکمیل سے پلوامہ اور ضلع بڈگام کے مختلف علاقوں کے درمیان رابطہ بہتر ہوگا اور مسافروں کے سفر کا وقت کم ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پل کی تعمیر سے مقامی لوگوں کو نالہ رومشی عبور کرنے کے دوران پیش آنے والے خطرات سے بھی نجات ملے گی، کیونکہ پانی کے تیز بہاؤ کے دوران نالہ عبور کرنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔
ادھر، متعلقہ محکمے کے ایک عہدیدار نے تفصیلات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ نامعلوم وجوہات کی بنا پر تعمیراتی کام کی رفتار سست پڑ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ منصوبے کو جلد از جلد مکمل کرنے کے لیے کام میں تیزی لانے کی کوششیں کی جائیں گی۔مقامی لوگوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ تعمیراتی کام کی رفتار تیز کرکے پل کو جلد عوام کے لیے کھولا جائے تاکہ انہیں درپیش مشکلات کا ازالہ ہو سکے۔