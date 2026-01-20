ETV Bharat / jammu-and-kashmir
’جموں علیحدہ ہونے سے کشمیر کو فرق نہیں پڑے گا‘، رکن اسمبلی نے کیا ’گریٹر کشمیر‘ کا مطالبہ
شبیر کلے کا دعویٰ ہے کہ اگر جموں علیحدہ ہونے سے وہ بھی لداخیوں کی طرح روئیں گے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔
Published : January 20, 2026 at 7:08 PM IST
شوپیان (شاہد ٹاک) : بی جے پی لیڈر کی جانب سے جموں کو علیحدہ ریاستی درجہ دیئے جانے پر جاری بحث کے بیچ ایم ایل اے، شوپیاں، شبیر کلے نے ’گریٹر کشمیر‘ کو جموں صوبے سے علیحدہ کیے جانے کی وکالت کی۔ ایم ایل اے کے مطابق ’’صوبہ جموں، کشمیر کے دم ہے جبکہ کشمیریوں کی وجہ سے جموں میں کاروبار چل رہا ہے۔‘‘
انہوں نے کہا: ’’ہمیں ریاستی درجہ ملے نہ ملے، ہمیں الگ اور کشمیر چاہیے، ہمیں گریٹر کشمیر چاہئے، جس میں وادی کے ساتھ ساتھ پیر پنچال اور خطہ چناب شامل ہیں۔‘‘ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ ’’اگر جموں کو کشمیر سے الگ کیا جاتا ہے تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں، بلکہ ہم اس فیصلے کے حق میں ہیں۔‘‘
شبیر کُلے نے شوپیان میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ’’ہمیں گریٹر کشمیر، دیدو اور جموں کو علیحدہ کرو، ریاست یا یوٹی ہمیں کوئی اعتراج نہیں ہوگا۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ کشمیر کو الگ شناخت دی جائے، چاہے بعد میں اسے ریاست کا درجہ دیا جائے یا یونین ٹیریٹری ہی رکھا جائے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔‘‘
انہوں نے کہا کہ آج جموں و کشمیر کے کئی سیاست دان یہ بات کر رہے ہیں کہ جموں صوبے کو کشمیر صوبے سے الگ کیا جائے اور جموں کو ریاست کا درجہ دیا جائے، لیکن ’’ہمارا موقف واضح ہے کہ ہمیں الگ کشمیر چاہیے اور جموں کو کشمیر سے مکمل طور پر الگ کر دیا جائے۔‘‘
ایم ایل اے شوپیان نے انتباہ کیا کہ ’’جس دن جموں، کشمیر سے الگ ہو جائے گا، اُس دن جموں کے لوگ بالکل ویسے ہی پچھتائیں گے جیسے آج لداخ کے لوگ ہم سے علیحدہ ہوکر رو رہے ہیں، کیونکہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔‘‘ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ’’اگر جموں علیحدہ ہوا تا ان کا بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔‘‘
شبیر کُلے نے مزید کہا کہ ’’اگر کشمیر کو جموں سے الگ کر کے ایک گریٹر کشمیر تشکیل دیا جاتا ہے تو کشمیر، ہندوستان کا ایک اہم اور مضبوط حصہ بن کر ابھرے گا، جہاں سیاحت، تجارت اور روزگار کے بے شمار مواقع پیدا ہوں گے، جس سے عوام کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔‘‘
انہوں نے اعداد و شمار پیش کرتے ہوئے کہا کہ سردیوں کے مہینوں میں کشمیر کے لوگ تقریباً 15 ہزار کروڑ روپے جموں میں خرچ کرتے ہیں۔ ’’موجودہ وقت میں سردیوں کے دوران تقریباً 18 ہزار کشمیری خاندان جموں میں رہائش اختیار کرتے ہیں اور اپنی کمائی وہاں کرتے ہیں، جس سے جموں کی معیشت اور کاروبار چلتا ہے۔ جس دن جموں الگ ہو جائے گا، اُس دن وہاں کی صورتحال بھی لداخ جیسی ہو جائے گی۔‘‘ ان خیالات کا اظہار ایم ایل اے شوپیان شبیر کُلے نے ہیرپورہ، شوپیان میں ایک اسکول بلڈنگ کے افتتاح کے موقع پر کیا۔
