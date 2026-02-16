ETV Bharat / jammu-and-kashmir

پلوامہ حملے کے شہدا کو ملک فراموش نہیں کر سکتا: کانگریس رہنما

کانگریس رہنما سریندر سنگھ چنی نے کہا ہے کہ پلوامہ حملے کے شہدا کو ملک فراموش نہیں کر سکتا۔

The country cannot forget the martyrs of Pulwama attack: Congress leader Urdu News
سریندر سنگھ چنی (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 16, 2026 at 12:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

پلوامہ، جموں و کشمیر (شبیر بھٹ): کانگریس کے سینیر رہنما اور نائب صدر سریندر سنگھ چنی نے اتوار کو بتایا کہ پلوامہ حملے میں مارے گئے چالیس سی آر پی ایف اہلکاروں کو ملک کبھی بھول نہیں سکتا۔ تاہم موجودہ حکومت کو چاہیے کہ پلوامہ حملے کے بارے میں برتی گئی لاپرواہی کے بارے میں عوام کو واقف کیا جانا چاہیے۔

سریندر سنگھ چنی نے بتایا کہ جس طرح جموں و کشمیر کے سابق گورنر ستیہ پال ملک نے بھی پلوامہ حملے کے متعلق اپنے انٹریوز میں کچھ باتیں کہی تھیں۔ ان کے بارے میں بھی عوام کو جاننے کا حق ہے۔

پلوامہ حملے کے شہدا کو ملک فراموش نہیں کر سکتا (ETV Bharat)

معمولی ایشوز کو بنیاد بناتی ہے بی جے پی حکومت

تاہم ملک کا عوام ان شھدا کی قربانیوں کو بھول نہیں سکتا ہے۔ کیونکہ انہوں نے اپنے گرم لہو سے ملک کی سالمیت کو بچا کے رکھا ہے۔ سریندر سنگھ چنی نے کہا کہ بی جے پی حکومت اصل ایشوز (موضوعات) کو چھوڑ کر معمولی ایشوز (موضوع) کو بنیاد بناتی ہے۔

ترال علاقے میں بجلی بحران پر سخت تنقید

انہوں نے ترال علاقے میں بجلی بحران پر سخت تنقید کی اور کہا کہ رمضان المبارک سے قبل ہی یہ سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے جو کہ افسوسناک عمل ہے۔ واضح رہے کہ کل پلوامہ حملے کی ساتویں برسی کے موقع پر پلوامہ حملے میں مارے گئے سی آر پی ایف اہلکاروں کو عقیدت کا خراج پیش کیا گیا ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

پلوامہ حملے کی ساتویں برسی، نائب صدر جمہوریہ، پی ایم مودی اور راہل گاندھی نے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا

پلوامہ حملے کی ساتویں برسی، نائب صدر جمہوریہ، پی ایم مودی اور راہل گاندھی نے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا

' جب 1947 میں پاکستان کے ساتھ نہیں گئے تو آج کیوں جائیں گے؟': پلوامہ حملے پر فاروق عبداللہ کا دو ٹوک بیان

پلوامہ حملے کی چھٹی برسی، بی جے پی نے حملے جان گنوانے والے اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا

پلوامہ حملے کے سات سال بعد، سیکورٹی کے بنیادی ڈھانچے نے کشمیر کا نظارہ تبدیل کر دیا

پلوامہ حملے کی ساتویں برسی پر تقاریب کا انعقاد، شہداء کو خراج عقیدت پیش

TAGGED:

DEADLY ATTACK IN PULWAMA
CONGRESS LEADER SURINDER CHANNI
SURINDER SINGH CHANNI CONGRESS
MARTYRS OF PULWAMA ATTACK

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.