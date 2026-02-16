ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پلوامہ حملے کے شہدا کو ملک فراموش نہیں کر سکتا: کانگریس رہنما
کانگریس رہنما سریندر سنگھ چنی نے کہا ہے کہ پلوامہ حملے کے شہدا کو ملک فراموش نہیں کر سکتا۔
Published : February 16, 2026 at 12:36 PM IST
پلوامہ، جموں و کشمیر (شبیر بھٹ): کانگریس کے سینیر رہنما اور نائب صدر سریندر سنگھ چنی نے اتوار کو بتایا کہ پلوامہ حملے میں مارے گئے چالیس سی آر پی ایف اہلکاروں کو ملک کبھی بھول نہیں سکتا۔ تاہم موجودہ حکومت کو چاہیے کہ پلوامہ حملے کے بارے میں برتی گئی لاپرواہی کے بارے میں عوام کو واقف کیا جانا چاہیے۔
سریندر سنگھ چنی نے بتایا کہ جس طرح جموں و کشمیر کے سابق گورنر ستیہ پال ملک نے بھی پلوامہ حملے کے متعلق اپنے انٹریوز میں کچھ باتیں کہی تھیں۔ ان کے بارے میں بھی عوام کو جاننے کا حق ہے۔
معمولی ایشوز کو بنیاد بناتی ہے بی جے پی حکومت
تاہم ملک کا عوام ان شھدا کی قربانیوں کو بھول نہیں سکتا ہے۔ کیونکہ انہوں نے اپنے گرم لہو سے ملک کی سالمیت کو بچا کے رکھا ہے۔ سریندر سنگھ چنی نے کہا کہ بی جے پی حکومت اصل ایشوز (موضوعات) کو چھوڑ کر معمولی ایشوز (موضوع) کو بنیاد بناتی ہے۔
ترال علاقے میں بجلی بحران پر سخت تنقید
انہوں نے ترال علاقے میں بجلی بحران پر سخت تنقید کی اور کہا کہ رمضان المبارک سے قبل ہی یہ سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے جو کہ افسوسناک عمل ہے۔ واضح رہے کہ کل پلوامہ حملے کی ساتویں برسی کے موقع پر پلوامہ حملے میں مارے گئے سی آر پی ایف اہلکاروں کو عقیدت کا خراج پیش کیا گیا ہے۔