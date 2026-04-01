ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سی آر پی ایف 130بٹالین نے اونتی پورہ میں منایا یوم تاسیس
Published : April 1, 2026 at 8:50 PM IST
اونتی پورہ: (شبیر بھٹ) سنٹرل ریزرو پولیس فورس (سی آر پی ایف) نے اپنے 33 ویں یوم تاسیس کی تقریب ہیڈکوارٹر جوبیارہ اونتی پورہ میں منعقد کی۔ یوم تاسیس کی تقریب پر سی آر پی ایف کے ڈی آئی جی براے جنوبی کشمیر شری نرویر سنگھ بطور مہمان خصوصی شامل ہوئے جبکہ سی آر پی ایف 130 بٹالین راجیو یادو نے مہمانوں کا استقبال کیا۔
اس موقع پر سی آر پی ایف کے دیگر اعلی افسر ان کے علاوہ فوج اور عام لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ اس مو قع پر ایک میلے کا بھی اہتمام کیا گیا تھا جس میں مختلف اسٹالز لگائے گیے تھے۔ مختلف ریاستوں کے اسٹالز کے علاوہ سی آر پی ایف کے چاق وچوبند دستوں نے مختلف کرتب دکھا کر میلے کو یادگار بنایا۔ مختلف کھیلوں کے مقابلوں نے بھی میلے کو یادگار بنا دیا۔
اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے میلے میں شامل ایک لڑکی نے بتایا کہ اسے یہاں آکر بہت اچھا لگا اور ایک الگ ہی ماحول کا نظارہ کیا۔ ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے سی آر پی ایف ۱۳۰ بٹالین کے سی او راجیو یا دو نے بتا یا کہ یوم تاسیس کی تقریبات شایان شان طریقے سے انجام دی گئی، جس میں جوانوں نے خاصی دلچسپی دکھائی۔ آج ہم نے ان جوانوں کو یاد کیا جنھوں نے ملک کے لیے اپنا لہو پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سی آر پی ایف اپنی ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ سیوک ایکشن پروگرام جاری رکھے گی