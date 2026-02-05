ETV Bharat / jammu-and-kashmir
مرکزی حکومت جموں و کشمیر کو ریاست کا درجہ بحال کرنے کے لیے واضح اور مقررہ ٹائم لائن کا اعلان کرے: طارق حمید قرہ
کانگریس صدر نے نشاندہی کی کہ ایل جی کے پچھلے خطاب میں ریاستی درجے کا ذکر تھا مگر اس بار اسے نظر انداز کیا گیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : February 5, 2026 at 10:44 PM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): جموں و کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر طارق حمید قرہ نے جمعرات کو مرکزی سرکاری سے مطالبہ کیا کہ وہ جموں و کشمیر کو ریاست کا درجہ بحال کرنے کے لیے ایک واضح اور مقررہ ٹائم لائن کا اعلان کرے۔ انہوں نے لیفٹیننٹ گورنر کے اسمبلی خطاب میں ریاستی درجہ کے مطالبے کا ذکر نہ ہونے پر بھی سخت افسوس کا اظہار کیا۔
جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی میں لیفٹیننٹ گورنر کے خطاب پر تحریکِ تشکر میں حصہ لیتے ہوئے طارق قرہ نے کہا کہ جموں و کشمیر میں جمہوری عمل سپریم کورٹ کی مداخلت کے بعد ہی بحال ہو سکا ورنہ یہ اسمبلی وجود میں ہی نہ آتی۔
کانگریس صدر نے نشاندہی کی کہ ایل جی کے پچھلے خطاب میں ریاستی درجے کا ذکر تھا مگر اس بار اسے نظر انداز کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کی قومی قیادت بشمول پارٹی صدر ملکارجن کھرگے اور لوک سبھا میں قائدِ حزبِ اختلاف راہل گاندھی پارلیمنٹ اور وزیر اعظم کو خط کے ذریعے جموں و کشمیر کو فوری طور پر ریاست کا درجہ بحال کرنے کا مطالبہ کر چکے ہیں۔
قرہ نے سوال کیا کہ، مرکزی حکومت بار بار کہتی ہے کہ مناسب وقت پر ریاست کا درجہ دیا جائے گا لیکن مناسب وقت کیا ہے؟ اس کا پیمانہ کیا ہے؟ اور جموں و کشمیر کے عوام کو کب تک انتظار کرنا ہوگا؟
بی جے پی پر بالواسطہ تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب عوام کی اکثریت ریاستی درجہ کی بحالی کا مطالبہ کر رہی ہے کچھ حلقے جموں کو الگ ریاست بنانے کی بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ تاریخ گواہ ہے کہ اس طرح کے مطالبات ماضی میں بھی علاقائی بداعتمادی کا سبب بنے اور جموں و کشمیر کی اجتماعی طاقت کو نقصان پہنچایا۔
