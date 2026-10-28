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بی جے پی کا عمر عبداللہ حکومت کی کابینہ کی توسیع اور نیشنل کانفرنس کے اندرونی انتشار پر شدید رد عمل
قوم پرستی کی سوچ کے ساتھ سیاست کرنے والوں کے لیے بی جے پی کا آئین اور دروازے کھلے ہیں: بی جے پی ترجمان
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 28, 2026 at 3:32 PM IST|
Updated : October 28, 2026 at 3:59 PM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): جموں و کشمیر بھارتیہ جنتا پارٹی کے چیف ترجمان سنیل سیٹھی نے ترجمانوں ڈاکٹر ابھیجیت جسروٹیا، شری زوراور سنگھ جموال اور شری پاریموکش سیٹھ کے ہمراہ پارٹی ہیڈکوارٹر، جموں میں ایک اہم پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ پریس کانفرنس کے دوران سنیل سیٹھی نے جموں و کشمیر کی نیشنل کانفرنس کی قیادت والی حکومت اور وزیراعلیٰ عمر عبداللہ کو حال ہی میں کی گئی کابینہ کی توسیع اور ردوبدل کے معاملے پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔
انہوں نے کہا کہ بی جے پی پہلے ہی اس بات کی نشاندہی کر چکی تھی کہ جب بھی کابینہ میں توسیع کی جائے گی، نیشنل کانفرنس کے اندر موجود دراڑیں اور اختلافات کھل کر سامنے آ جائیں گے کیونکہ پارٹی رہنماؤں کی ذاتی سیاسی خواہشات عوامی مفادات سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہیں۔
سنیل سیٹھی نے جموں خطے اور خاص طور پر جموں کے میدانی علاقوں کے ساتھ کی جانے والی مبینہ ناانصافی پر گہری تشویش اور برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پہلے جب چھ وزراء تھے تو جموں سے صرف دو نمائندے شامل کیے گئے تھے جبکہ کشمیر سے چار افراد شامل تھے، اور اب جب نو رکنی کابینہ کی مکمل تعداد پوری کر لی گئی ہے تو توقع کی جا رہی تھی کہ جموں کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا اور ہندو برادری نیز جموں کے مختلف ضلعوں کو مناسب جگہ ملے گی۔ لیکن اس کے برعکس جموں کے ساتھ شدید ناانصافی کی گئی اور اس وقت نو رکنی کابینہ میں آٹھ وزراء مسلمان برادری سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ ہندو برادری کے حصے میں صرف ایک نمائندگی آئی ہے، جبکہ جموں کے میدانی علاقوں اور آٹھ سے زائد اضلاع سے کسی بھی رہنما کو کابینہ میں جگہ نہیں دی گئی۔
سنیل سیٹھی نے کابینہ سے ستیش شرما کی برطرفی پر بھی سوالات اٹھاتے ہوئے کہا کہ جن رہنماؤں اور وزارتوں پر سرفہرست الزامات اور اعتراضات تھے انہیں کابینہ میں برقرار رکھا گیا ہے، جبکہ نسبتاً صاف ستھری شبیہ رکھنے والے رہنما کے کھیل کی وزارت کو نشانہ بنا کر ہٹا دیا گیا، جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ حکومت میں ایمانداری کی کوئی قدر نہیں۔
پریس کانفرنس میں عمر عبداللہ پر عوامی نمائندگی اور جموں و کشمیر کے تمام خطوں میں توازن برقرار رکھنے کے بجائے اپنے قریبی ساتھیوں اور پسندیدہ افراد پر مشتمل ایک "کچن کابینہ" بنانے کا الزام لگایا گیا۔ بی جے پی ترجمان نے کہا کہ، دہائیوں تک نیشنل کانفرنس کا پرچم بلند رکھنے والے سینئر اور تجربہ کار رہنما آج خود کو ٹھگا ہوا اور غیر محفوظ محسوس کر رہے ہیں۔
صحافیوں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے بی جے پی رہنماؤں نے واضح کیا کہ نیشنل کانفرنس کے رہنماؤں یا ناراض اراکین اسمبلی کے ساتھ بی جے پی کا کوئی رابطہ نہیں ہے اور پارٹی کو کسی کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ عمر عبداللہ کی پالیسیاں اور فیصلوں کے باعث پیدا ہونے والا باہمی اختلاف ہی ان کی پارٹی کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بی جے پی کا آئین اور دروازے ہر اس شخص کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں جو قوم پرستی کی سوچ کے ساتھ سیاست کرنا چاہتا ہے۔
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