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ہندوستان اور پاکستان کے بٹوارے سے 1947نومبر6 کے قتل عام کی تلخ حقیقت
جموں کے مسلمانوں کو یہ کہہ کر گاڑیوں میں بٹھایا گیا تھا کہ انہیں سیالکوٹ بارڈر تک بحفاظت پہنچایا جائے گا، لیکن۔۔۔
Published : November 6, 2026 at 8:23 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) 1947 کا سال برصغیر کے لیے جہاں آزادی کی سحر لے کر آیا، وہیں جموں و کشمیر کے باشندوں کے لیے ایک ایسا ناسور بن گیا جس کے زخم دہائیاں گزرنے کے بعد بھی ہرے ہیں۔ خصوصاً 6 نومبر 1947 کا دن، جب سانحہ جموں کے تحت لاکھوں انسانوں کو تحفظ کا جھانسا دے کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس خوفناک اور روح فرسا تاریخی واقعے پر جموں و کشمیر کی تین اہم اور معتبر شخصیات سابق ممبر پارلیمنٹ شیخ عبدالرحمن، سابق آئی اے ایس آفیسر و معروف پنجابی ادیب خالد حسین، اور سینئر سیاسی تجزیہ کار سہیل کاظمی نے اپنی آپ بیتی، مشاہدات اور تجزیے کا اظہار کیا۔
سال 1931 میں پیدا ہونے والے بزرگ سیاست دان اور سابق ممبر پارلیمنٹ شیخ عبدالرحمن، جنہوں نے 1947ء کے فسادات میں اپنے گھر کے کئی افراد اور قریبی رشتہ داروں کو کھو دیا، گفتگو کرتے ہوئے شدید جذباتی ہو گئے۔
ان کا کہنا تھا کہ یہ ایسے زخم ہیں جنہیں بار بار کریدا جاتا ہے۔ 1947ء کا یہ قتل عام کسی ایک فریق کا نہیں بلکہ پورے انسانيت کا قتل عام تھا۔ 22 اکتوبر کو جب قبائلی حملہ شروع ہوا، تو اس کے بعد حالات تیزی سے بگڑے۔ کرشنا مہتا اور دیگر کی کتابوں میں درج واقعات بتاتے ہیں کہ جہاں کٹائی اور لوٹ مار ہوئی، وہاں مسلمان اور ہندو دونوں مذہب کے لوگوں نے ایک دوسرے کو بچایا بھی۔ مگر 6 نومبر کو جموں میں جو کچھ ہوا، وہ انتظامیہ کی ملی بھگت اور سرپرستی کا نتیجہ تھا۔
شيخ عبدالرحمن نے بتایا کہ ان کے اپنے گاؤں اور خاندان پر قیامت ٹوٹی، جس میں ان کے والدین، چچا، ماموں اور خاندان کے 13 سے زیادہ افراد کو ہلاک کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ "مذہب کے نام پر انسان جب حیوان بن جاتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ اس کا مذہب اسے کیا سکھاتا ہے۔ اس وقت جو ہوا، وہ انسانیت کی ہار تھی اور آج بھی ہمیں ان واقعات سے سبق سیکھ کر اپنوں کا تحفظ کرنا چاہیے۔
معروف پنجابی مصنف اور ریٹائرڈ بیوروکریٹ خالد حسین، جن کا پورا خاندان اس قتل عام کی بھیانک لپیٹ میں آ گیا تھا، نے اپنے تلخ تجربات سانجھے کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا پورا خاندان 1947 کے اس طوفان میں تباہ ہو گیا۔ میرے گھر کے سات بالغ اور ذمہ دار مرد افراد اس قتل عام میں شہید ہو گئے۔ ہم لوگ بعد میں ریفیوجی کیمپوں میں رہے اور اللہ کے کرم سے اپنے پاؤں پر دوبارہ کھڑے ہوئے۔ مگر یہ سانحہ صرف میرے ساتھ نہیں ہوا، ہزاروں خاندان اس میں اجڑ گئے۔
خالد حسین نے کہا کہ اس سانحے کو محض کسی ایک برادری کا نقصان بنا کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ ہندو، مسلم، اور سکھ سبھی کے مشترکہ انسانیت کا قتل تھا۔ جہاں مظلوموں کو مارا گیا، وہاں بہت سے مسلمانوں نے ہندوؤں کو اور ہندوؤں نے مسلمانوں کو بچایا بھی۔
جموں کے مسلمانوں کو یہ کہہ کر گاڑیوں میں بٹھایا گیا تھا کہ انہیں سیالکوٹ بارڈر تک بحفاظت پہنچایا جائے گا، لیکن ستواری سے آگے بائیں طرف موڑ کر سانبہ اور وجے پور کے راستے ان پر اندھا دھند حملہ کر کے ہزاروں بےگناہوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔
سیاسی تجزیہ کار سہیل کاظمی نے واقعے کے سیاسی اور سماجی پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ 6 نومبر کا دن تاریخ کے سیاہ ترین ابواب میں شمار ہوتا ہے جو صدمے ہماری تیسری اور چوتھی نسل کو منتقل ہوئے ہیں، انہیں سن کر آج بھی روح کانپ اٹھتی ہے۔ اس وقت 'ٹو نیشن تھیوری' اور سامراجی سازشوں کے بیج بوئے گئے تھے، لیکن اس کا خمیازہ عام بے گناہ لوگوں کو بھگتنا پڑا۔ تاریخ کبھی جھوٹ نہیں بولتی اور تاریخ محفوظ رہتی ہے۔ سہیل کاظمی نے آج کے ہندوستانی معاشرے اور جمہوریت کے حوالے سے اہم بات کرتے ہوے کہا کہ آ ج کے سیاست دانوں کو 1947 کے ان المناک واقعات سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔
بھارت کی اصل خوبصورتی اور طاقت اس کا گلدستہ اور سیکولر تانا بانا ہے۔ اکثریتی برادری پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اقلیتوں کو تحفظ کا احساس دلائے اور اس گلدستے کو برقرار رکھے۔ 2047 تک بھارت کا 'وکست بھارت' (ترقی یافتہ ہند) بننے کا خواب تبھی پورا ہوگا جب ہمارا ذہن، ہماری سوچ اور ہماری سیاست بھی ترقی یافتہ اور رواداری پر مبنی ہوگی۔
بتادیں کہ 1947 میں ہندوستان اور پاکستان کا بٹوارہ ہونے کے ساتھ ہی فسادات برپا ہوئے تھے جن میں لاکھوں عام لوگوں کی جان گئی خاص کر پنجاب اور جموں خطے میں۔