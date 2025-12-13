ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بجلی کی دستیابی بہتر ہوئی ہے، کٹوتی میں نمایاں کمی، ایم ایل اے راجپوہ غلام محی الدین میر
نیشنل کانفرنس ایم ایل اےغلام محی الدین میر نےضلع پلوامہ کے شادی مرگ علاقے میں بی ڈی او آفس اچھگوزہ پلوامہ کا سنگ بنیاد رکھا۔
Published : December 13, 2025 at 1:37 PM IST|
Updated : December 13, 2025 at 2:12 PM IST
پلوامہ( سید عادل مشتاق): جموں وکشمیر کے لوگوں کو بہتر سہولیات اور خدمات فراہم کرنے کے لیے نئے پروجیکٹوں کی منظوری دی جارہی ہے اور مختلف علاقوں میں بہت سے ترقیاتی پروجیکٹوں پر تعمیراتی کام جاری ہے۔ جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں عوام کی مشکلات کو کم کرنے اور لوگوں کو ان کی دہلیز پر سہولیات فراہم کرنے کے لیے بہت سے ترقیاتی منصوبے جای ہیں۔
ضلع پلوامہ کے شادی مرگ علاقے میں ایک نئی بی ڈی او عمارت کا افتتاح ایم ایل اے غلام محی الدین میر نے بی ڈی او اور محکمہ کے دیگر سینئر افسران کی موجودگی میں کیا، یہ دفتر بلاک کی ترقی کی جانب ایک اہم قدم ثابت ہوگا اور بلاک کے لوگوں کو ان کی دہلیز پر بہتر خدمات اور سہولیات فراہم کرے گا۔اچھگوزہ علاقہ میں ایم ایل اے نے علاقے میں بی ڈی او کی نئی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا، اچھگوزہ بلاک وادی کے دور دراز بلاکس میں سے ایک ہے اور دفتر کی تعمیر علاقے کی ترقی کی جانب ایک بڑا قدم ہوگا۔
مزید پڑھیں:ضلع بھر کے طبی اداروں میں عملے کی کمی کو جلد پورا کیا جائے گا این سی ایم ایل اے غلام محی الدین میر
این سی ایم ایل اے غلام محی الدین میرایم ایل اے غلام محی الدین میر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دفتر علاقے کے عوام کو ان کی دہلیز پر بہتر خدمات اور سہولیات فراہم کرے گا۔ غلام محی الدین میر نے موسم سرما کے دوران پانی کی قلت اور بجلی کی غیر مقررہ کٹوتیوں اور حکومت کی تیاریوں کے بارے میں سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جموں وکشمیر کے لوگوں کے لیے خاص طور پر وادی کے لیے تمام بنیادی سہولتیں دستیاب کرائی جائیں گی کیونکہ سخت سردیوں کا آغاز ہونے کے ساتھ ہی لوگ بجلی اور پینے کے پانی جیسی بنیادی سہولیات کی دستیابی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔