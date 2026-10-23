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سرما کی آمد اور دربار مو کی تیاریاں: جموں میں کشمیری نانوائیوں کی دکانیں سجنے لگیں
روایتی نان اور کلچے کی مانگ میں اضافے کی امید؛ نانوائیوں نے کاروبار کے لیے تیاریاں تیز کر دیں
Published : October 23, 2026 at 7:45 PM IST
جموں (محمد اشرف گنائی) موسمِ سرما کی آمد کے ساتھ ہی جموں شہر میں سرگرمیاں تیز ہونے لگی ہیں، وہیں سالانہ دربار مو کی تیاریاں بھی زور پکڑ رہی ہیں۔ وادیٔ کشمیر سے تعلق رکھنے والے نانوائیوں نے اپنی روایتی دکانوں اور بیکریوں کو آراستہ کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ آنے والے دنوں میں گاہکوں کی متوقع تعداد کا استقبال کیا جا سکے۔ روایتی کشمیری نان، کلچے اور دیگر مصنوعات تیار کرنے والے نانوائیوں کو امید ہے کہ دربار مو کے دوران سرکاری ملازمین، تاجروں اور عام شہریوں کی آمد سے ان کے کاروبار میں نمایاں تیزی آئے گی۔
جموں میں کشمیری نانوائیوں کی دکانیں محض روزگار کا ذریعہ ہی نہیں، بلکہ کشمیر کی روایتی تہذیب، غذائی ثقافت اور روزمرہ زندگی کا ایک اہم عکس بھی ہیں۔ صبح کے وقت تازہ نان اور کلچے خریدنے کے لیے خریداروں کی آمد ان دکانوں کو ایک الگ پہچان دیتی ہے۔ سردیوں کے آغاز پر ان بیکریوں کی رونق میں مزید اضافہ متوقع ہے، کیونکہ سرد موسم میں گرم اور تازہ نان وائی مصنوعات کی طلب بڑھ جاتی ہے۔ اس حوالے سے کشمیری نانوائی محمد یوسف نے بتایا کہ موسمِ سرما ان کے کاروبار کے لیے خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔
ان کے مطابق دربار مو کے دوران جموں میں کشمیری آبادی کی موجودگی سے روایتی نان اور کلچے کی کھپت میں خاطر خواہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ محمد یوسف نے کہاکہ ’’ہم ہر سال سردیوں کی آمد کے ساتھ اپنی دکانوں کو نئے انداز میں تیار کرتے ہیں۔ دربار مو کا موسم ہمارے لیے نہایت اہم ہوتا ہے، کیونکہ اس دوران جموں میں کشمیری شہریوں کی آمد و رفت بڑھ جاتی ہے۔ ہماری اولین ترجیح یہی رہتی ہے کہ خریداروں کو معیاری، تازہ اور اصل روایتی ذائقے والی مصنوعات فراہم کی جائیں۔‘‘
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انہوں نے مزید کہا کہ نانوائیوں کا پیشہ صرف پیٹ پالنے تک محدود نہیں، بلکہ یہ ایک تہذیبی ہنر ہے جو نسل در نسل منتقل ہو رہا ہے۔ روایتی نان اور کلچے کی تیاری میں خاص مہارت، طویل تجربے اور سخت محنت کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ گاہک بھی روایتی ذائقے اور ساخت کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ محمد یوسف کا ماننا تھا کہ اگرچہ بدلتے وقت کے ساتھ بیکری کے شعبے میں کئی جدتیں آئی ہیں، تاہم کشمیری نان اور کلچے کی منفرد شناخت آج بھی برقرار ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ آنے والے ایام میں کاروبار مزید بہتر ہوگا اور نانوائیوں کو اپنا روزگار مستحکم کرنے میں مدد ملے گی۔