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پیغمبر آخر الزماں ﷺکی آمد اور تشریف آوری سے انسانیت میں ہمیشہ کیلئے بہار آگئی، میر واعظ
ولادت باسعادت ﷺ کے سلسلےمیں درگارہ حضرت بل کےعلاوہ وادی کی دیگر مساجد،خانقاہوں اور زیارت گاہوں میں شب خوانی مجالس کا اہتمام کیا جارہا ہے۔
Published : August 25, 2026 at 5:28 PM IST
سرینگر: (پرویز الدین) حضرت پیغمبر آخر الزماں محمد مصطفی ﷺ کی ولادت باسعادت کے عظیم اور پُر مسرت واقعہ کی مناسبت سے اہالیان اسلام کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ربیع الاول کے اسی عشرئہ میں انسانیت کے آخری نجات دہندہ پیغمبر رحمت حضرت محمد ﷺ کی ولادت اور بعثت ہوئی ہے اور آپﷺ کی آمد اور تشریف آوری سے انسانیت میں ہمیشہ کیلئے فصل بہار آگئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور اکرم ﷺ کی ولادت با سعادت کے فیوض و برکات اور آپ کی مقدس ذات سے اسی وقت استفادہ کیا جاسکتا ہے جب ہم سیرت نبوی اور اسوئہ حسنہ کے ہمہ جہت تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں عملاً شامل کریں۔
میرواعظ نے کہا کہ آج ہمارا سماج جن گوناگوں مسائل، بدعات، سماجی خرافات اور دیگر برائیوں سے آلودہ ہو رہا ہے اس سے نجات حاصل کرنے کیلئے واحد راستہ یہی ہے کہ ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں تعلیمات نبوی ﷺ کو شامل کریں اور زندگی کے ہر شعبے میں اسلام کے دعوتی اور اصلاحی پروگرام کو عملانے کیلئے من حیث القوم مثبت کوششیں بروئے کار لائیں۔
انہوں نے کہا کہ ولادت با سعادت پیغمبر آخر الزماں حضرت رسول رحمت ﷺ کا یہی پیغام ہے کہ ہمارے ائمہ، علما، خطبا، اساتذہ او ر والدین سماج کی بہتر نشو ونما کیلئے تعلیمات نبوی اورسیرت رسول ﷺ کو عام کرنے کیلئے اپنا کردار ادا کریں اور مساجد ، خانقاہوں، امام باڑوں ، تعلیمی اداروں اور دانشگاہوں سے پیغام کو عام کرنے کیلئے اپنا بھر پور رول ادا کریں تب جاکر اس معاشرے کی اصلاح کی توقع کی جاسکتی ہے۔
ربیع الاوّل امت ِمسلمہ کے لیے کلیدی اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔ اس ماہِ مبارک میں حضورِانور سرورِ کونین حضرت محمدؐ کو دنیا کو اندھیروں سے نکالنے کے لئے بھیجا گیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے لئے نمونہ بن کر آئے، وہ ہر شعبے میں اس اوجِ کمال پر فائز ہیں کہ ان جیسا کوئی تھا اور نہ ہی آئندہ آئے گا۔
ایسے میں ولادت باسعادت ﷺ کے سلسلے میں درگارہ حضرت بل کے علاوہ وادی کی دیگر مساجد،خانقاہوں اور زیارت گاہوں میں شب خوانی مجالس کا اہتمام کیا جارہا ہے۔ وہیں گزشتہ کئی دنوں سے وادی کی کئی مساجد میں نماز مغرب سے نماز عشاء شام تک درودازکار کی محفلیں آراستہ ہورہی ہیں۔