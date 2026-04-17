حضرت میر سعید حسین اندرابی کے سالانہ عرس کا آغاز

عرس مبارک میں مورن اور اس کے مضافاتی دیہات کے علاوہ دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 17, 2026 at 8:50 PM IST

پلوامہ : جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے مورن علاقے میں حضرت میر سعید حسین اندرابی المعروف بابا حاجیؒ کا سالانہ عرس مبارک نہایت عقیدت، احترام اور مذہبی جوش و خروش کے شروع جو آئندہ دو دن تک جاری رہیں گی۔ عرس پاک کی شروعات حضرت میر سعید حسین اندرابی المعروف بابا حاجیؒ کے روزے پر پوشاک بندی سے ہوئی۔

عرس مبارک میں مورن اور اس کے مضافاتی دیہات کے علاوہ دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے عقیدت مندوں، زائرین اور مذہبی شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر آستانہ عالیہ پر درود و اذکار، ختمات المعظمات اور روح پرور محفلِ ذکر و اذکار کا انعقاد کیا گیا، جس میں علماء کرام اور نعت خواں حضرات نے حضرت بابا حاجیؒ کی دینی و روحانی خدمات پر روشنی ڈالی۔

تقریبات کے دوران روایت کے مطابق بنڈار (لنگر) کا خصوصی اہتمام بھی کیا گیا، جہاں زائرین اور عقیدت مندوں میں نیاز تقسیم کی گئی۔ عرس مبارک کی اہم تقریب پوشاک بندی بھی انجام دی گئی، جس میں عقیدت مندوں نے بڑی عقیدت کے ساتھ شرکت کی۔

عرس مبارک کے موقع پر راجپورہ حلقہ انتخاب کے رکنِ اسمبلی غلام محی الدین میر (ایم ایل اے) نے بھی آستانہ عالیہ پر حاضری دی، فاتحہ خوانی کی اور عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے علاقے میں مذہبی و روحانی روایات کے فروغ کو خوش آئند قرار دیا۔

انتظامیہ اور مقامی کمیٹی کی جانب سے زائرین کے لیے مناسب انتظامات کیے گئے تھے، جبکہ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے بھی خصوصی اقدامات کیے گئے۔ عرس کی تقریبات کل بھی جاری رہیں گی جن میں مزید مذہبی مجالس اور دعائیہ نشستوں کا اہتمام کیا جائے گا۔

HAZRAT MIR SAEED HUSSAIN ANDRABI
حضرت میر سعید حسین اندرابی
غلام محی الدین میر
پلوامہ
URS HAZRAT SAEED HUSSAIN ANDRABI

