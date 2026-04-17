حضرت میر سعید حسین اندرابی کے سالانہ عرس کا آغاز
Published : April 17, 2026 at 8:50 PM IST
پلوامہ : جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے مورن علاقے میں حضرت میر سعید حسین اندرابی المعروف بابا حاجیؒ کا سالانہ عرس مبارک نہایت عقیدت، احترام اور مذہبی جوش و خروش کے شروع جو آئندہ دو دن تک جاری رہیں گی۔ عرس پاک کی شروعات حضرت میر سعید حسین اندرابی المعروف بابا حاجیؒ کے روزے پر پوشاک بندی سے ہوئی۔
عرس مبارک میں مورن اور اس کے مضافاتی دیہات کے علاوہ دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے عقیدت مندوں، زائرین اور مذہبی شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر آستانہ عالیہ پر درود و اذکار، ختمات المعظمات اور روح پرور محفلِ ذکر و اذکار کا انعقاد کیا گیا، جس میں علماء کرام اور نعت خواں حضرات نے حضرت بابا حاجیؒ کی دینی و روحانی خدمات پر روشنی ڈالی۔
تقریبات کے دوران روایت کے مطابق بنڈار (لنگر) کا خصوصی اہتمام بھی کیا گیا، جہاں زائرین اور عقیدت مندوں میں نیاز تقسیم کی گئی۔ عرس مبارک کی اہم تقریب پوشاک بندی بھی انجام دی گئی، جس میں عقیدت مندوں نے بڑی عقیدت کے ساتھ شرکت کی۔
عرس مبارک کے موقع پر راجپورہ حلقہ انتخاب کے رکنِ اسمبلی غلام محی الدین میر (ایم ایل اے) نے بھی آستانہ عالیہ پر حاضری دی، فاتحہ خوانی کی اور عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے علاقے میں مذہبی و روحانی روایات کے فروغ کو خوش آئند قرار دیا۔
یہ بھی پڑھیں: انجینئر رشید کے والد کی نازک حالت، رہائی کے مطالبات تیز: لوک سبھا میں جذباتی خطاب
انتظامیہ اور مقامی کمیٹی کی جانب سے زائرین کے لیے مناسب انتظامات کیے گئے تھے، جبکہ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے بھی خصوصی اقدامات کیے گئے۔ عرس کی تقریبات کل بھی جاری رہیں گی جن میں مزید مذہبی مجالس اور دعائیہ نشستوں کا اہتمام کیا جائے گا۔