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پلوامہ: کھریو کے ماتا جوالاجی مندر میں سالانہ میلہ عقیدت و احترام سے منعقد کیا گیا
میلےکےموقع پر پورا علاقہ مذہبی رنگ میں رنگا ہوا نظر آیا، جہاں عقیدت مندوں کی بڑی تعداد صبح سویرے ہی مندر پہنچنا شروع ہوگئی تھی
Published : July 28, 2026 at 4:43 PM IST|
Updated : July 28, 2026 at 5:22 PM IST
پلوامہ(سیدعادل مشتاق): کشمیر کے ضلع پلوامہ کے کھریو علاقے میں واقع مقدس ماتا جوالا جی مندر میں آج سالانہ میلہ نہایت مذہبی عقیدت، جوش و خروش، احترام اور روایتی تزک و احتشام کے ساتھ منایا گیا۔میلے میں جموں و کشمیر کے مختلف اضلاع کے علاوہ ملک کی مختلف ریاستوں سے آئے ہوئے ہزاروں عقیدت مندوں نے شرکت کی اور مقدس مندر میں حاضری دے کر خصوصی پوجا پاٹھ، مذہبی رسومات کی ادائیگی اور ملک و قوم کی خوشحالی، امن اور ترقی کے لیے دعائیں کیں۔
میلے کے موقع پر پورا علاقہ مذہبی رنگ میں رنگا ہوا نظر آیا، جہاں عقیدت مندوں کی بڑی تعداد صبح سویرے ہی مندر پہنچنا شروع ہوگئی تھی۔ ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ محکموں کی جانب سے زائرین کی سہولت، ٹریفک کی روانی، صفائی، طبی امداد اور سکیورٹی کے مؤثر انتظامات کیے گئے تھے تاکہ میلہ پُرامن اور خوش اسلوبی سے منعقد ہو سکے۔
اس موقع پر مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے متعدد سیاسی رہنماؤں نے بھی ماتا جوالا جی مندر کا دورہ کیا۔ انہوں نے پنڈت برادری کے افراد اور دیگر عقیدت مندوں کو سالانہ میلے کی مبارکباد پیش کی اور مذہبی ہم آہنگی، بھائی چارے اور فرقہ وارانہ یکجہتی کے فروغ پر زور دیا۔ رہنماؤں نے کہا کہ ایسے مذہبی اور ثقافتی اجتماعات معاشرے میں محبت، رواداری اور باہمی احترام کے جذبے کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
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میلے کے دوران مختلف مذہبی اور ثقافتی سرگرمیاں بھی منعقد ہوئیں، جبکہ زائرین نے روایتی انداز میں میلے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ مجموعی طور پر سالانہ ماتا جوالا جی میلہ پرامن ماحول میں اختتام پذیر ہوا اور اس میں شریک عقیدت مندوں نے انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے انتظامات کو سراہا۔