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19 راشٹریہ رائفلز نے آپریشن گڈول کی چوتھی برسی پر شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا
شہداء کی یاد میں لگائے گئے یہ درخت آنے والی نسلوں کو ان کی عظیم قربانی، بہادری اور قومی خدمت کی یاد دلاتے رہیں گے۔
Published : September 13, 2026 at 1:50 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو) جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے کوکرناگ کے گڈول جنگلات میں ستمبر 2023 کے دوران انجام دیے گئے اہم مشترکہ انسدادِ دہشت گردی آپریشن ’آپریشن گڈول‘ کی چوتھی برسی کے موقع پر 19 راشٹریہ رائفلز کی جانب سے بٹالین ہیڈکوارٹرز لاڈکی پورہ میں ایک پُروقار خراجِ عقیدت تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر شہید جوانوں اور افسران کی یاد میں پھولوں کی چادر چڑھانے کی تقریب (Wreath-Laying Ceremony) اور چنار کے درخت لگانے کی مہم کا اہتمام کیا گیا۔
تقریب کا مقصد آپریشن گڈول کے دوران ملک کی خدمت میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے بہادر اہلکاروں کی قربانیوں کو یاد کرنا اور انہیں خراجِ عقیدت پیش کرنا تھا۔ آپریشن گڈول کے دوران فرائض کی انجام دہی میں عظیم قربانی دینے والے چار بہادر اہلکاروں میں کرنل منپریت سنگھ، کیرتی چکر (بعد از مرگ)، شوریہ چکر؛ میجر آشیش دھونچک، شوریہ چکر (بعد از مرگ)؛ ڈی ایس پی ہمایوں مزمل بٹ، کیرتی چکر (بعد از مرگ) اور سپاہی پردیپ سنگھ، شوریہ چکر (بعد از مرگ) شامل ہیں۔
تقریب میں ایس ایس پی اننت ناگ امود اشوک ناگپورے، آئی پی ایس اور کرنل روہت رتن، کمانڈنگ آفیسر 19 راشٹریہ رائفلز کے علاوہ بھارتی فوج اور جموں و کشمیر پولیس کے افسران و اہلکاروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر شہداء کی یاد میں پھولوں کی چادریں چڑھائی گئیں اور ان کی بے مثال بہادری، فرض شناسی اور عظیم قربانی کو خراجِ عقیدت پیش کیا گیا۔ مقررین نے کہا کہ ملک کی سلامتی اور امن کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے بہادر سپاہیوں کی قربانیاں ہمیشہ احترام اور تشکر کے ساتھ یاد رکھی جائیں گی۔
شہداء کی یاد کو مستقل طور پر زندہ رکھنے کے لیے 19 راشٹریہ رائفلز کے بٹالین ہیڈکوارٹرز کے مرکزی دروازے، جسے ’کرنل منپریت سنگھ دوار‘ کے نام سے منسوب کیا گیا ہے، کے قریب چار چنار کے پودے بھی لگائے گئے۔ یہ چاروں چنار کے درخت آپریشن گڈول کے دوران شہید ہونے والے چاروں بہادر اہلکاروں کی یاد میں ایک زندہ یادگار کی حیثیت رکھیں گے۔ چنار کا درخت جموں و کشمیر کی ثقافت، تاریخ اور قدرتی ورثے سے گہری وابستگی رکھتا ہے اور اسے طاقت، استقامت، پائیداری اور طویل العمری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔
شہداء کی یاد میں لگائے گئے یہ درخت آنے والی نسلوں کو ان کی عظیم قربانی، بہادری اور قومی خدمت کی یاد دلاتے رہیں گے۔ تقریب میں فوج اور جموں و کشمیر پولیس کے اعلیٰ افسران اور اہلکاروں کی مشترکہ شرکت نے دونوں فورسز کے درمیان موجود باہمی تعاون، یکجہتی اور مضبوط رشتے کو بھی اجاگر کیا۔ دونوں فورسز امن و سلامتی کے قیام کے لیے اپنی ذمہ داریاں انجام دینے کے ساتھ ساتھ ملک کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے بہادر اہلکاروں کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھنے کے عزم کا اظہار کرتی ہیں۔
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اس موقع پر چنار کور نے آپریشن گڈول کے دوران شہید ہونے والے بہادر سپوتوں کو عقیدت و احترام کے ساتھ یاد کرتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ان کی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کی جائیں گی۔ ان کی بہادری، فرض شناسی اور بے مثال قربانی آنے والی نسلوں اور ملک کی خدمت کرنے والے ہر فرد کے لیے ہمیشہ مشعلِ راہ بنی رہے گی۔