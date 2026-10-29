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بانہال میں تھانہ دیوس کا انعقاد، ڈی آئی جی سرگن شکلا اور ایس ایس پی انا لتا سنہا نے عوامی شکایات سنیں
تقریباً 500 افراد نے شرکت کی حکام نے عوامی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔
Published : October 29, 2026 at 6:24 PM IST
رام بن ( نواز رونیال ): مرکزی زیرِ انتظام جموں و کشمیر کے ضلع رام بن کی سب ڈویژن بانہال میں ضلعی پولیس کی جانب سے ڈاک بنگلہ بانہال میں تھانہ دیوس کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد پولیس اور عوام کے درمیان براہِ راست رابطے کو مضبوط بنانے، مقامی مسائل کو سمجھنے اور عوامی شکایات کے بروقت ازالے کو یقینی بنانا تھا۔ اس موقع پر ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس، ڈوڈہ کشتواڑ رام بن (ڈی کے آر) رینج، سرگن شکلا، آئی پی ایس، اور سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس رام بن، انا لتا سنہا، آئی پی ایس، نے شرکت کی اور عوام کے مختلف مسائل اور شکایات کو سنا۔
پروگرام میں سب ڈویژنل مجسٹریٹ (ایس ڈی ایم) بانہال محمد نصیب، ایس ڈی پی او بانہال، سکیورٹی فورسز کے دیگر افسران اور بانہال سمیت ملحقہ علاقوں سے تعلق رکھنے والے تقریباً 500 افراد نے شرکت کی۔ بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت نے عوامی مسائل کو متعلقہ حکام تک پہنچانے اور ان کے حل کے لیے براہِ راست بات چیت کے اس پلیٹ فارم کی اہمیت کو اجاگر کیا۔
تقریب کے دوران مقامی لوگوں نے عوامی فلاح و بہبود، بنیادی ضروریات، مقامی سطح پر درپیش مسائل اور دیگر اہم امور سے متعلق اپنی شکایات اور تحفظات پولیس و سول انتظامیہ کے افسران کے سامنے رکھے۔ شرکاء کو اپنے مسائل بیان کرنے کا موقع فراہم کیا گیا، جبکہ افسران نے ان کی باتوں کو توجہ تحمل اور سنجیدگی سے سنا۔
ڈی آئی جی سرگن شکلا اور ایس ایس پی انا لتا سنہا نے عوام کو یقین دہانی کرائی کہ ان کی جانب سے پیش کی گئی تمام جائز شکایات کا متعلقہ قواعد و ضوابط کے مطابق جائزہ لیا جائے گا اور ان کے ازالے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ اس موقع پر عوامی مسائل کے حل کے لیے متعلقہ محکموں کے ساتھ رابطے اور باہمی تعاون کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا۔
تھانہ دیوس کے انعقاد کا بنیادی مقصد پولیس، سول انتظامیہ، سکیورٹی فورسز اور عام شہریوں کے درمیان رابطے کو مزید مؤثر بنانا اور عوام کو اپنی شکایات براہِ راست متعلقہ افسران تک پہنچانے کا موقع فراہم کرنا تھا۔ اس طرح کے پروگراموں کے ذریعے مقامی سطح پر درپیش مسائل کی نشاندہی، عوامی تحفظات کو سمجھنے اور ان کے حل کے لیے مناسب اقدامات کرنے میں مدد ملتی ہے۔
اس موقع پر پولیس حکام نے شفاف، جوابدہ اور عوام دوست نظامِ پولیسنگ کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے پولیس اور عوام کے درمیان اعتماد، باہمی تعاون اور بہتر رابطے کو مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ عوامی شمولیت اور تعاون مؤثر پولیسنگ کے لیے اہمیت رکھتے ہیں۔
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بانہال میں منعقدہ تھانہ دیوس اس بات کا اہم موقع ثابت ہوا کہ مقامی شہری اپنے مسائل اور تحفظات براہِ راست اعلیٰ پولیس حکام اور انتظامیہ کے سامنے پیش کر سکیں۔ اس پروگرام کے ذریعے عوامی شکایات کے ازالے، شہریوں کے ساتھ بہتر رابطے اور پولیس و عوام کے درمیان اعتماد کو مزید مستحکم بنانے کی کوشش کی گئی۔