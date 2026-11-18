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دہشت گرد لطیف بٹ نے سرینڈر کی پیشکش کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا: ایس ایس پی عنایت علی چودھری
چودھری نے میڈیا سے خطاب کرکے کہا، دہشت گرد لطیف بٹ کو سرنڈر کرنے کا موقع فراہم کیا گیا، مگر اس نے انکار کر دیا۔
Published : November 18, 2026 at 9:15 AM IST
کولگام، جموں وکشمیر (فیاض لولو): جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام میں جاری عسکریت پسند مخالف (ملی ٹنٹ مخالف) کارروائی کے دوران ایس ایس پی کولگام عنایت علی چودھری نے جائے انکاؤنٹر کے قریب میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے آپریشن سے متعلق اہم تفصیلات فراہم کیں۔
ویڈیو کال کے ذریعے سرینڈر کی پیشکش اور انکار
ایس ایس پی عنایت علی چودھری نے میڈیا کو بتایا کہ محاصرے میں پھنسے دہشت گرد لطیف بٹ کو ہتھیار ڈال کر خود کو قانون کے حوالے کرنے کا پورا موقع فراہم کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ سکیورٹی فورسز نے انسانی ہمدردی کے تحت اسے سرینڈر کرنے کی پیشکش کی اور اس سلسلے میں ویڈیو کال کے ذریعے بھی اس سے رابطہ قائم کیا گیا، تاکہ اسے تشدد کا راستہ ترک کر کے پرامن طریقے سے خود سپردگی پر آمادہ کیا جا سکے۔
ایس ایس پی کولگام عنایت علی چودھری نے مزید کہا کہ تاہم لطیف بٹ نے سکیورٹی فورسز کی جانب سے دی گئی سرینڈر کی اس پیشکش کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا، جس کے بعد صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی۔
انسانی جانوں کے تحفظ کی پالیسی
ایس ایس پی کولگام نے مزید واضح کیا کہ سکیورٹی فورسز کی اولین ترجیح ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ کسی بھی آپریشن کے دوران انسانی جانوں کا کم سے کم نقصان ہو اور محاصرے میں پھنسے مقامی افراد کو ہتھیار ڈالنے کا مناسب موقع دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اسی پالیسی کے تحت مسلح تصادم سے قبل لطیف بٹ کو بھی واپسی کا راستہ اختیار کرنے کا موقع فراہم کیا گیا تھا۔
ضلع کولگام میں سکیورٹی اقدامات میں تیزی
قابلِ ذکر ہے کہ ضلع کولگام میں گزشتہ کچھ عرصے سے دہشت گردی مخالف کارروائیوں میں نمایاں تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ سکیورٹی ادارے خطے میں امن و امان کی فضا برقرار رکھنے اور عسکریت پسندی کے مکمل خاتمے کے لیے پوری طرح متحرک ہیں۔