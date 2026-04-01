جموں کشمیر میں سال2026 میں دہشت گردوں کی ہلاکتوں میں اضافہ ، شہری اموات صفر
پہلے تین مہینوں میں سال 2026 میں ایک بھی شہری ہلاکت نہیں ہوئی، گزشتہ سال ایک جبکہ سال 2024میں چار شہری ہلاک ہوئے تھے۔
Published : April 1, 2026 at 4:07 PM IST
سرینگر: سال 2026 کے پہلے تین مہینوں میں جموں و کشمیر میں تشدد کے رجحان میں واضح تبدیلی آئی ہے۔ جہاں دہشت گردوں کی ہلاکتوں میں اضافہ ہوا ہے وہیں شہری ہلاکتیں صفر رہیں، تاہم ہلاکتوں کی مجموعی تعداد تقریباً گزشتہ سال جیسی ہی رہی۔
جموں کشمیر پولیس کے اعداد و شمار کے مطابق جنوری سے مارچ 2026 کے دوران دہشت گردی سے متعلق 12 ہلاکتیں ہوئیں، جبکہ اسی عرصے میں 2025 میں 13 اور 2024 میں صرف 5 ہلاکتیں ہوئی تھی۔
اس سال سب سے بڑی تبدیلی ہلاکتوں کی نوعیت میں آئی ہے۔ 2026 کے پہلے تین مہینوں میں مرنے والوں میں 9 دہشت گرد، ایک سکیورٹی اہلکار اور ایک نامعلوم شہری شامل ہے، جبکہ اس دوران کوئی بھی شہری ہلاک نہیں کیا گیا۔
اس کے برعکس سال 2025 میں اسی مدت کے دوران ایک شہری، سات سکیورٹی اہلکار اور پانچ دہشت گرد مارے گئے تھے۔ 2024 میں پانچ ہلاکتوں میں چار شہری اور ایک دہشت گرد شامل تھا جو گزشتہ تین سال میں بڑے بدلاؤ کو واضح اور صاف طور پر ظاہر کرتا ہے۔
ایک سینئر افسر کے مطابق "یہ اعداد و شمار بہتر حکمت عملی اور خاص طور پر شہری علاقوں میں مؤثر کارروائیوں کی نشاندہی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے شہری ہلاکتیں نہیں ہوئیں۔" جنوری سے مارچ 2026 کے دوران 9 دہشت گردوں کی ہلاکت گزشتہ تین سال میں سب سے زیادہ ہے۔ 2025 میں یہ تعداد 5 اور 2024 میں صرف ایک تھی۔
فروری 2026 سب سے زیادہ مہلک مہینہ ثابت ہوا جس دوران نصف درجن دہشت گرد مارے گئے۔ اس کے مقابلے میں فروری 2025 میں 3 ہلاکتیں اور 2024 میں 2 شہری ہلاک ہوئے تھے۔
مارچ 2026 نسبتاً کم شدت والا مہینہ رہا، جس میں 3 ہلاکتیں ہوئیں اور مارے جانے والے سبھی دہشت گرد تھے۔ جبکہ مارچ 2025 میں 7 اور 2024 میں 2 شہری ہلاک ہوئے تھے۔ جنوری میں مجموعی تعداد برابر رہی، جہاں 2026 اور 2025 دونوں میں 3-3 ہلاکتیں ہوئیں وہیں 2024 میں ایک دہشت گرد مارا گیا تھا۔
رواں برس شہری اموات کا نہ ہونا خاص اور قابل ذکر ہے، کیونکہ 2025 میں ایک اور 2024 میں چار شہری ہلاک ہوئے تھے۔ سکیورٹی فورسز کے نقصانات میں بھی واضح کمی آئی ہے۔ 2026 کے پہلے تین مہینوں میں صرف ایک اہلکار ہلاک ہوا، جبکہ 2025 میں یہ تعداد 7 تھی۔ تاہم مارچ کے آخر میں حادثاتی فائرنگ کے چند واقعات نے تشویش پیدا کی۔
29 مارچ کو پولیس کانسٹیبل عاشق حسین جنوبی کشمی رکے شوپیان ضلع میں حادثاتی گولی لگنے سے ہلاک ہوا۔ 30 مارچ کو سرینگر میں ایک فوجی اہلکار اپنی ہی رائفل سے نکلنے والی گولی سے ہلاک ہو گیا۔ 28 مارچ کو کپوارہ کے ترہگام علاقے میں حادثاتی فائرنگ سے تین فوجی زخمی ہوئے۔ اگر ان حادثاتی اموات کو شامل کیا جائے تو سکیورٹی اہلکاروں کی کل ہلاکتیں 3 بنتی ہیں، جو پھر بھی گزشتہ سال کے مقابلے میں کم ہے۔
اعداد و شمار کے مطابق 2024 میں زیادہ تر اموات شہریوں کی تھیں، 2025 میں سکیورٹی فورسز کو زیادہ نقصان ہوا جبکہ 2026 میں اب تک زیادہ تر ہلاکتیں دہشت گردوں کی ہی ہو رہی ہیں۔
