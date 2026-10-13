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پونچھ میں دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانے کا پردہ فاش، اے کے 47 اور 6 دستی بم برآمد
سرحدی ضلع پونچھ میں مشتبہ نقل و حرکت کی اطلاع کے بعد سیکورٹی اہلکاروں نے محاصرے کے دوران کمین گاہ کا پتہ لگا لیا۔
By PTI
Published : October 13, 2026 at 4:17 PM IST
جموں: سرحدی ضلع پونچھ کے سرنکوٹ علاقے میں منگل کو ایک قدرتی غار میں قائم دہشت گردوں کے ممکنہ ٹھکانے کا سراغ لگا کر اسے تباہ کر دیا گیا۔ حکام نے اطلاع دی کہ اس کارروائی کے دوران ایک خودکار رائفل، چھ دستی بم اور گولہ بارود برآمد کیا گیا۔
حکام کے مطابق علاقے میں مشتبہ نقل و حرکت کی اطلاع ملنے کے بعد فوج اور جموں کشمیر پولیس نے سَتھربن جنگلات میں مشترکہ کارروائی انجام دی جس دوران اسلحہ اور گولہ بارود کا ذخیرہ برآمد ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ موقع سے ایک اے کے 47 رائفل، ایک میگزین، 30 گولیاں، چھ دستی بم اور کچھ طبی سامان برآمد کیا گیا۔ اس کارروائی کے دوران کسی کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا۔
دریں اثناء، حکام نے یہ بھی بتایا کہ ضلع ادھم پور اور کٹھوعہ کے بلند پہاڑی علاقوں میں مشتبہ نقل و حرکت کی اطلاعات کے بعد تلاشی مہم جاری ہے۔ حکام کے مطابق فوج اور پولیس کی مشترکہ کارروائی پیر کی شام سے جاری ہے۔ اس میں پیرا کمانڈوز بھی شامل ہیں۔ ادھم پور کے مجالتہ علاقے کے سوان، کھوبن، چورے اور ناگن جنگلات کے علاوہ کٹھوعہ ضلع کے صدراؤتا، بھیڑ اور بالور علاقوں میں تلاشی لی جا رہی ہے۔
حکام نے بتایا کہ تاحال مشتبہ افراد کے ساتھ فورسز کا کوئی رابطہ قائم نہیں ہوا ہے۔ ایک اور الگ واقعے میں، حکام نے بتایا کہ فوجی اہلکاروں نے منگل کی صبح پونچھ کے مینڈھر سیکٹر کے بسونی علاقے میں سرحدی باڑ کے قریب دو زنگ آلود بارودی سرنگوں کا پتہ لگایا۔ حکام کے مطابق، جاری ٹریک کی تعمیر کے دوران ان بارودی سرنگوں کا پتہ چلا۔ بعد ازاں فوجی ماہرین نے ایک قابو شدہ دھماکے کے ذریعے دونوں بارودی سرنگوں کو تباہ کر دیا۔
حکام نے مزید بتایا کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران فوج نے اس علاقے میں ایک درجن سے زائد بارودی سرنگوں کا پتہ لگا کر انہیں ناکارہ بنایا ہے۔
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