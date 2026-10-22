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بارہمولہ میں عسکریت پسندوں کے دو معاون اسلحہ بارود سمیت گرفتار
حکام نے بتایا کہ تلاشی کے دوران ان کے قبضے سے ایک کانک ترک ساختہ پستول، 10 راؤنڈز کے ساتھ ایک میگزین برآمد کیے گئے۔
Published : October 22, 2026 at 2:13 PM IST
سوپور( کوثر عرفات): شمالی کشمیر کے بارہمولہ ضلع میں سرکاری ذرائع نے بتایا کہ سیکورٹی فورسز نے عسکریت پسندی سے وابستہ دو معاون کو گرفتار کیا ہے اور ان کے قبضے سے اسلحہ برآمد کیا ،ذرائع نے بتایا کہ قابل اعتماد انٹیلی جنس ان پٹ پر کارروائی کرتے ہوئے، فوج کی 52 راشٹریہ رائفلز اور بارہمولہ پولیس نے مشترکہ طور پر دو دہشت گرد کے ساتھیوں کو بارہمولہ کے ڈیلینا گھاٹ کے قریب دارپورہ نرسری کے علاقے سے گرفتار کیا۔
حکام نے بتایا کہ تلاشی کے دوران ان کے قبضے سے ایک کانک ترک ساختہ پستول، 10 راؤنڈز کے ساتھ ایک میگزین اور دو دیسی ساختہ بم برآمد کیے گئے، انہوں نے بتایا کہ دونوں افراد کا تعلق سوپور کے چنکی پورہ علاقے سے ہے۔
حکام نے مزید کہا کہ ابتدائی طور پر،دونوں پکڑے گئے ہے اور اوور گراؤنڈ ورکرز کے طور پر کام کرتے ہوئے پائے گئے اور امکان ہے کہ وہ دہشت گردوں کے لیے ہتھیاروں اور دھماکہ خیز مواد کی نقل و حرکت میں ملوث تھے۔ عہدیداروں نے مزید کہا کہ وادی کشمیر میں دہشت گردانہ سرگرمیوں کو روکنے اور ان کے سپورٹ نیٹ ورک کو ختم کرنے کی جاری کوششوں میں اس آپریشن کو سیکورٹی فورسز کی ایک اہم کامیابی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں حکام نے مزید کہا کہ معاملے کی مزید تفتیش جاری ہے۔
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واضح رہے کہ بارہمولہ اور اس کے مختلف علاقہ جات میں جموں کشمیر پولیس اور سیکورٹی فورسز کی جانب سے لگاتار مختلف مقامات پر ناکے لگائے جاتے ہیں تاکہ ماحول امن و امان میں رہے اور اگر کوئی بھی شخص کسی بھی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث پایا جاتا ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جاتی ہے۔