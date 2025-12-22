ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پامپور: پولیس کا عسکری معاون کو گرفتار کرنے کا دعویٰ
جموں و کشمیر کے اونتی پورہ میں تلاشی کے دوران اسلحہ اور گولہ بارود بشمول 01 پستول اور 05 زندہ راؤنڈ بھی برآمد ہوئے۔
Published : December 22, 2025 at 10:07 PM IST
ترال/اونتی پورہ: (شبیر بٹ) جموں و کشمیر کے اونتی پورہ میں آرمی 50 آر آر اور سی آر پی ایف 185 بٹالین کے ساتھ وین کھریو میں محاصرے کے دوران دہشت گرد معاون س کو گرفتار کیا گیا جس کی شناخت جاوید احمد حجام ولد عبدالرشید حجام ساکن گلاب باغ ترال کے طور پر کی گئی اور اس کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا۔
تلاشی کے دوران اسلحہ اور گولہ بارود بشمول 01 پستول، پستول کے 05 زندہ راؤنڈ برآمد ہوئے۔ ایک اعلی پولیس آفیسر نے بتایا کہ مصدقہ اطلاع کی بنا پر سرچ آپریشن شروع کیا گیا جس کے بعد انھیں یہ کامیابی ملی۔
یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ پولیس کے مطابق گرفتار دہشت گرد معاون ضلع اونتی پورہ کے پامپور، ترال اور اونتی پورہ علاقوں میں دہشت گردوں کو لاجسٹک سپورٹ فراہم کرنے اور اسلحہ و گولہ بارود کی نقل و حمل میں ملوث تھا۔
اونتی پورہ پولیس نے قانون کی متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔
واضح رہے کہ اس سے قبل 13 دسمبر کو بھی جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع کے کھریو پامپور علاقے میں جمعہ کو ایک اوور گراؤنڈ ورکر (او جی ڈبلیو) کو گرفتار کیا گیا تھا۔ پولیس کے مطابق پولیس اونتی پورہ نے سیکورٹی فورسز کے ساتھ مل کر یہ کارروائی انجام دی تھی۔ نانر مڈورا میں ایک مشتبہ شخص کی نقل و حرکت کے بارے میں معتبر جانکاری پر کارروائی کرتے ہوئے اونتی پورہ پولیس نے 42 آر آر اور 180 بی این سی آر پی ایف کے ساتھ مشترکہ سرچ آپریشن کے دوران ایک دہشت گرد معاون جس کی شناخت مصعب نذیر ولد نذیر احمد تیلی کے نام سے ہوئی، کو گرفتار کیا گیا تھا۔