ٹیرر ماڈیول کریک ڈاؤن: خودسوزی کرنے والے قاضی گنڈ کے بلال احمد نے دم توڑ دیا
واضح رہے کہ خودسوزی کرنے والے بلال احمد کو بھی حراست میں لیا گیا تھا، ان کا بیٹا اب بھی حراست میں ہے۔
Published : November 17, 2025 at 11:13 AM IST|
Updated : November 17, 2025 at 11:37 AM IST
سرینگر (اشفاق احمد میر): انسدادِ دہشت گردی کارروائی کے دوران پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیے گئے خشک میوہ فروش نے مبینہ طور پر خود کو آگ لگانے کے بعد اسپتال میں دم توڑ دیا۔
بلال احمد وانی نے اتوار کے روز اپنے آبائی علاقہ قاضی گنڈ میں خود سوزی کر لی تھی۔ حالت بگڑنے پر انہیں اتوار کی رات دیر گئے اننت ناگ کے اسپتال سے سرینگر کے ایس ایم ایچ ایس اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم نصف شب کے بعد وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔
واضح رہے کہ بلال احمد وانی کو ان کے بیٹے جاسر بلال کے ساتھ دہشت گردی سے متعلقہ ماڈیول کیس میں پوچھ گچھ کے لیے پولیس نے حراست میں لیا تھا۔ بعد میں بلال کو رہا کر دیا گیا، تاہم ان کا بیٹا اب بھی تفتیش کے لیے پولیس کی حراست میں ہے۔
بلال احمد وانی ڈاکٹر مظفر راتھر کے پڑوسی تھے، جو 'وائٹ کالر ٹیرر ماڈیول' کیس میں ایک اہم ملزم کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق مظفر اس وقت افغانستان میں موجود ہے، جب کہ ان کے چھوٹے بھائی، ڈاکٹر عدیل راتھر کو 6 نومبر کو سہارنپور، اتر پردیش سے گرفتار کر لیا گیا تھا۔
اس سے قبل جموں و کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے کی خبر پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ کولگام ضلع کے قاضی گنڈ کے وان پورہ گاؤں کے ایک خشک میوہ فروش ہیں بلال احمد وانی نے اپنے بیٹے جاسر بلال وانی اور بھائی نویل وانی سے ملاقات کی اجازت نہ دینے پر یہ انتہائی اٹھایا۔
سابق وزیراعلیٰ کے مطابق وانی نے حکام سے صرف انہیں دیکھنے کی التجا کی، جس سے انکار کر دیا گیا۔ محبوبہ نے کہا کہ " اس سطح کی 'من مانی' صرف زخموں کو گہرا کرتی ہے اور مایوسی کو جنم دیتی ہے۔ جب نوجوانوں کو یوں ہی قیاس کی بنیاد پر اٹھایا جاتا ہے تو ہم پوری نسل کو خوف، مایوسی اور بالآخر تاریک راستوں کی طرف لے جانے کا خطرہ مول لیتے ہیں۔"
قابل ذکر ہے کہ بین ریاستی دہشت گردی کے ماڈیول کی جانچ کے سلسلے میں کشمیر بھر میں وسیع پیمانے پر چھاپے اور گرفتاریوں کی کارروائیاں انجام دی جا رہی ہیں۔ بلال احمد وانی ڈاکٹر عدیل احمد راتھر اور ان کے بھائی ڈاکٹر مظفر راتھر کے پڑوسی ہیں۔
