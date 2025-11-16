ETV Bharat / jammu-and-kashmir
دہشت گردی ماڈیول کیس: اننت ناگ میں سی آئی کے کا چھاپہ، ڈاکٹر پرینکا شرما کو حراست میں لیا گیا
وائٹ کالر دہشت گردی ماڈیول کیس کے سلسلے میں جموں کشمیر پولیس کی سی آئی کے نے اننت ناگ میں چھاپہ مارا ہے۔
November 16, 2025
اننت ناگ (فیاض احمد لولو): حکام نے بتایا کہ، کاؤنٹر انٹیلی جنس کشمیر نے اتوار کو جموں و کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں 'وائٹ کالر دہشت گردی ماڈیول' کیس کے سلسلے میں ایک ڈاکٹر کے گھر کی تلاشی لی۔
کاؤنٹر انٹیلی جنس کشمیر (CIK) کی ایک خصوصی ٹیم، نے اننت ناگ پولیس کے ہمراہ اننت ناگ کے ملک ناگ علاقے میں ایک اہم چھاپہ مار کارروائی انجام دی۔ یہ کارروائی اننت ناگ کے علاقے ملک ناگ میں ڈاکٹر خالد عزیز ٹاک ، کے رہائشی مکان پر کی گئی۔ذرائع کے مطابق، کارروائی کے دوران ایک خاتون ڈاکٹر، ڈاکٹر پرینکا شرما زوجہ انیرُدھ کوشک کو حراست میں لیا گیا ہے۔
پرینکا شرما جنتا کالونی، روہتک ہریانہ کی رہائشی ہیں۔ ڈاکٹر پرینکا اکتوبر 2023 سے ملک ناگ اننت ناگ میں ڈاکٹر خالد عزیز ٹاک کے مکان میں کرایہ پر مقیم ہیں۔ سی آئی کے نے ڈاکٹر پرینکا سے بھی پوچھ گچھ کی ہے۔
مذکورہ خاتون ڈاکٹر کی عمر تقریباً 29 برس بتائی جاتی ہے، پیشے سے جنرل میڈیسن کی فائنل ائیر طالبہ ہیں اور گورنمنٹ میڈیکل کالج (GMC) اننت ناگ میں زیرِ تربیت ہیں۔
سی آئی کے کی ٹیم نے ایک VIVO T4R موبائل فون اور سیم کارڈ قبضے میں لیا ہے۔ یہ کارروائی ایف آئی آر نمبر 162/2025 کے سلسلے میں انجام دی گئی، جو تھانہ نوگام، سرینگر میں درج ہے۔
کیس میں یو اے پی اے کی دفعات 13، 18، 20، 23، 38 کے علاوہ آرمز ایکٹ کی دفعہ 7/25 اور 351(2) BNS شامل ہیں۔ابتدائی تفتیش کے بعد سی آئی کے کی ٹیم نے ڈاکٹر پرینکا شرما کو مزید پوچھ گچھ کے لیے جوائنٹ انٹرروگیشن سنٹر (JIC) ہمہامہ منتقل کر دیا، جہاں تفتیشی عمل مزید آگے بڑھایا جا رہا ہے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ کیس کی حساسیت اور نوعیت کو مدنظر رکھتے ہوئے چھاپہ بڑی احتیاط، منصوبہ بندی اور قواعد و ضوابط کے تحت انجام دیا گیا۔
سی آئی کے حکام کے مطابق کارروائی کا مقصد کیس سے متعلق اہم شواہد جمع کرنا، رابطوں کا پتہ لگانا اور قانون کے مطابق تحقیقات کو آگے بڑھانا ہے۔ مزید معلومات تفتیش مکمل ہونے کے بعد میڈیا کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔
دریں اثنا، خشک میوہ فروش بلال احمد وانی جسے اس کے بیٹے جاسر بلال کے ساتھ پولیس نے دہشت گردی ماڈیول کیس کے سلسلے میں پوچھ گچھ کے لیے اٹھایا تھا، قاضی گنڈ علاقے میں خود کو آگ لگانے کی کوشش کی۔ حکام نے اس بات کی جانکاری دی۔
بلال احمد کو علاج کے لیے جی ایم سی، اننت ناگ لے جایا گیا، اور اس کی حالت مستحکم بتائی جا رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ بلال احمد وانی کا بیٹا پوچھ گچھ کے لیے زیر حراست ہے۔
وانی ڈاکٹر مظفر راتھر کا پڑوسی ہے، جو 'وائٹ کالر ٹیرر ماڈیول' کیس میں کلیدی ملزم کے طور پر سامنے آیا ہے۔
خیال کیا جاتا ہے کہ مظفر اس وقت افغانستان میں ہے، اس کے چھوٹے بھائی ڈاکٹر عدیل راتھر کو 6 نومبر کو اتر پردیش کے سہارنپور علاقے سے گرفتار کیا گیا تھا۔
