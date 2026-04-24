ٹیرر فنڈنگ کیس: اپنے بیمار والد کو دیکھنے کے لیے انجینئر رشید کی عبوری ضمانت کی درخواست مسترد
عدالت نے انجینئر رشید کی اپنے بیمار والد کو دیکھنے کے لیے عبوری ضمانت کی درخواست مسترد کر دی۔
Published : April 24, 2026 at 10:17 PM IST
نئی دہلی: دہلی کی پٹیالہ ہاؤس کورٹ نے ٹیرر فنڈنگ کیس میں ایم پی اور ملزم انجینئر رشید کی درخواست کو خارج کر دیا ہے، جس میں اپنے بیمار والد کو دیکھنے کے لیے عبوری ضمانت کی درخواست کی گئی تھی۔ ایڈیشنل سیشن جج پرشانت شرما نے درخواست کو خارج کرتے ہوئے یہ حکم جاری کیا۔ عدالت نے 22 اپریل تک فیصلہ محفوظ کر لیا۔
انجینئر رشید نے درخواست دائر کی تھی کہ ان کے والد بیمار ہیں اور وینٹی لیٹر پر ہیں۔ سماعت کے دوران این آئی اے کے وکیل نے دلیل دی کہ انہیں حراستی پیرول پر رہا کیا جاسکتا ہے۔ اس سے قبل عدالت نے انجینئر رشید کو حراست میں رہتے ہوئے پارلیمنٹ کے پورے اجلاس میں شرکت کی اجازت دی تھی۔ عدالت نے انہیں 28 جنوری سے 2 اپریل تک پورے اجلاس میں شرکت کی اجازت دے دی۔ نومبر 2025 میں عدالت نے راشد کو پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت کی اجازت بھی دی۔ انجینئر رشید کو ستمبر 2025 میں ہونے والے نائب صدر کے انتخاب میں ووٹ ڈالنے کی بھی اجازت دی گئی۔
انجینئر رشید نے 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں جموں و کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو تقریباً 100,000 ووٹوں سے شکست دی۔ انجینئر رشید کو این آئی اے نے 2016 میں گرفتار کیا تھا۔
این آئی اے کے مطابق لشکر طیبہ، حزب المجاہدین، جے کے ایل ایف اور جیش محمد جیسی تنظیموں نے پاکستان کی انٹیلی جنس ایجنسی آئی ایس آئی کے تعاون سے جموں و کشمیر میں شہریوں اور سیکورٹی فورسز کے خلاف حملے اور تشدد کیا۔ 1993 میں آل پارٹی حریت کانفرنس کا قیام علیحدگی پسند سرگرمیوں کو انجام دینے کے لیے کیا گیا۔
کیا تھا پورا معاملہ؟
این آئی اے کے مطابق حافظ سعید نے حریت کانفرنس کے رہنماؤں کے ساتھ مل کر، دہشت گردی کی سرگرمیوں کو فنڈ دینے کے لیے حوالا اور دیگر چینلز کے ذریعے منی لانڈرنگ کی۔ انہوں نے اس رقم کا استعمال وادی میں بدامنی پھیلانے، سیکورٹی فورسز پر حملہ کرنے، اسکولوں کو جلانے اور عوامی املاک کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا۔ وزارت داخلہ سے اطلاع ملنے کے بعد این آئی اے نے تعزیرات ہند کی کئی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا۔