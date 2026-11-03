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ٹیرر فنڈنگ کیس: سرینگر میں لشکرِ طیبہ سے وابستہ چار مقامات پر ای ڈی کے چھاپے
حکام کے مطابق تحقیقاتی ایجنسی کا الزام ہے کہ عمر عادل ڈار کالعدم تنظیم کے لیے بطور اوور گراؤنڈ ورکر کام کر رہا تھا۔
Published : November 3, 2026 at 10:16 AM IST
سرینگر: حکام کے مطابق، انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے منگل کے روز ممنوعہ تنظیم لشکرِ طیبہ (ایل ای ٹی) سے وابستہ مبینہ ٹیرر فنڈنگ نیٹ ورک کی جاری تحقیقات کے ایک حصے کے طور پر سرینگر میں چار مقامات پر چھاپے مارے۔
ان چھاپوں کا مقصد مشتبہ مالیاتی نیٹ ورکس کی شناخت کرنا، فنڈنگ کے ذرائع کا سراغ لگانا، اور زیرِ تفتیش افراد اور سرحد پار سے کام کرنے والے ہینڈلرز کے درمیان ممکنہ روابط کا جائزہ لینا ہے۔
حکام کے مطابق، تحقیقات ان الزامات پر مرکوز ہیں کہ عمر عادل ڈار ممنوعہ تنظیم کے لیے بطور اوور گراؤنڈ ورکر کام کر رہا تھا اور تنظیم سے وابستہ سرگرمیوں میں ملوث تھا۔
ایک سینئر پولیس افسر نے بتایا کہ ڈار اور اس کے کچھ ساتھیوں کو پہلے بھی اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب وہ مبینہ طور پر بڑی مقدار میں نقدی اور ممنوعہ تنظیم سے وابستہ لٹریچر لے جا رہے تھے۔
اہلکار نے بتایا کہ ڈار جموں و کشمیر میں علیٰحدگی پسند اور بھارت مخالف سرگرمیوں میں مبینہ ملوث ہونے کے ایک کیس کے سلسلے میں تقریباً چار سال جیل میں بھی گزار چکا ہے۔
منگل کے روز کی جانے والی تلاشی کے دوران، ای ڈی کے حکام مشتبہ مالیاتی لین دین اور ممکنہ فنڈنگ چینلز کا جائزہ لے رہے ہیں تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا اس رقم کا استعمال تنظیم سے وابستہ سرگرمیوں کی مدد کے لیے کیا جا رہا تھا۔ ایجنسی مبینہ جرائم کی کمائی اور سرحد پار مقیم ہینڈلرز کے ساتھ ممکنہ مالی روابط کی بھی جانچ کر رہی ہے۔
یہ پیش رفت سرینگر اور اس سے متصل اضلاع میں سکیورٹی کے سخت جائزوں کے درمیان سامنے آئی ہے، کیونکہ پولیس نے 'سردیوں کی سکیورٹی حکمتِ عملی' کے تحت حفاظتی انتظامات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔
پیر کے روز، انسپکٹر جنرل آف پولیس (آئی جی پی) کشمیر زون، سوجیت کمار نے سرینگر میں 'کارگو' کے مقام پر سرینگر سٹی سکیورٹی گرڈ کے حوالے سے ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کی۔ اس اجلاس میں سنٹرل کشمیر رینج اور ساؤتھ کشمیر رینج کے ڈپٹی انسپکٹرز جنرل آف پولیس، سرینگر، بڈگام، گاندربل اور پلوامہ کے سینئر سپرنٹنڈنٹس آف پولیس (ایس ایس پیز)، ایس ایس پی اونتی پورہ، متعلقہ زونل ایس پیز اور ایس پی اسپیشل آپریشنز گروپ نے شرکت کی۔
اجلاس میں موجودہ سیکیورٹی صورتحال، سرینگر اور پڑوسی اضلاع سے متعلق موصولہ خطرات کی جانکاری، اور موجودہ سکیورٹی گرڈ کو مزید مضبوط بنانے کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔
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جہلم کوریڈور، بالخصوص پلوامہ اور اونتی پورہ میں سیکیورٹی انتظامات اور جاری آپریشنل اقدامات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ آئی جی پی نے اضلاع کے درمیان بہتر ہم آہنگی اور سردیوں کی سکیورٹی حکمتِ عملی کے مؤثر نفاذ کی ضرورت پر زور دیا۔ ای ڈی کی تلاشی کی مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ جب حکام نے یہ جانکاری فراہم کی، تو اس وقت تلاشی کی کارروائیاں جاری تھیں۔