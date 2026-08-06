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اننت ناگ کے پشوارہ علاقے میں خوفناک آتشزدگی، فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کا ریسکیو آپریشن جاری
اہلکاروں نے بھرپور کوشش کرتے ہوئے آگ کو قریبی رہائشی مکانات اور دیگر املاک تک پھیلنے سے روکنے کے لیے فوری اقدامات کیے۔
Published : August 6, 2026 at 6:33 PM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) ضلع اننت ناگ کے پشوارہ گاؤں میں منگل کے روز ایک دو منزلہ رہائشی مکان میں اچانک خوفناک آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ آگ کے شعلے دیکھتے ہی مقامی لوگوں نے فوری طور پر فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کو اطلاع دی۔
اطلاع موصول ہوتے ہی فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کی کئی گاڑیاں اور اہلکار جائے وقوعہ پر پہنچ گئے اور آگ پر قابو پانے کے لیے بڑے پیمانے پر ریسکیو اور فائر فائٹنگ آپریشن شروع کیا۔ اہلکاروں نے بھرپور کوشش کرتے ہوئے آگ کو قریبی رہائشی مکانات اور دیگر املاک تک پھیلنے سے روکنے کے لیے فوری اقدامات کیے۔
عینی شاہدین کے مطابق آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے مکان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس کے باعث علاقے میں افرا تفری کا ماحول پیدا ہوگیا۔ جموں کشمیر پولیس اور مقامی نوجوانوں اور نے بھی فائر سروسز کے اہلکاروں کے ساتھ مل کر آگ بجھانے اور متاثرہ خاندان کی مدد کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔
سرکاری حکام کے مطابق آگ لگنے کی اصل وجہ فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ متعلقہ محکمہ واقعے کی مکمل جانچ کرے گا تاکہ آتشزدگی کی وجوہات کا پتہ چلایا جا سکے۔
مقامی لوگوں نے انتظامیہ سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ جائے وقوعہ کا تفصیلی جائزہ لیا جائے اور متاثرین کو فوری طور امداد فراہم کی جائے۔ حکام نے بتایا کہ واقعے میں ہونے والے مالی نقصان کی مکمل تفصیلات جلد مکمل کی جائے گی اور متاثرین کو فوری امداد بھی فراہم کی جانے گی۔