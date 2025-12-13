ETV Bharat / jammu-and-kashmir
رتلے پاور پروجیکٹ کی کشیدگی میں اضافہ، کمپنی نے ڈی سی کشتواڑ سے فوری کارروائی کی اپیل کی
جموں کے ضلع کشتواڑ کے 850 میگاواٹ رتلے ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹ کو میگھا انجینئرنگ اینڈ انفراسٹرکچرز لمیٹڈ نے خطرات سے دوچار بتایا ہے۔
Published : December 13, 2025 at 10:32 AM IST
Updated : December 13, 2025 at 2:10 PM IST
جموں( محمد اشرف گنائی): 850 میگاواٹ رتلے ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹ ایک مرتبہ پھر تنازعے اور کشیدگی کی زد میں آگیا ہے۔ میگھا انجینئرنگ اینڈ انفراسٹرکچرز لمیٹڈ (MEIL) نے اپنے ہیومن ریسورس افسر پر حملے اور مزدوروں میں ہڑتال کی کوششوں کو سنگین صورتحال قرار دیتے ہوئے سنتیس کروڑ روپےکروڑ مالیت کے اس اہم پروجیکٹ کو خطرات سے دوچار بتایا ہے۔ کمپنی نے ضلع ترقیاتی کمشنر کشتواڑ کو خط لکھ کر فوری مداخلت کی اپیل کی ہے۔
کمپنی کے مطابق 7 دسمبر کی شام گاؤں جوہنا کے قریب اس کے ایچ آر انچارج کی گاڑی کو کچھ افراد نے زبردستی روکا اور اسے تشدد کا نشانہ بنایا۔ کمپنی نے الزام لگایا کہ حملہ آوروں نے افسر کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دیں، جس سے ملازمین اور ورکروں میں خوف و ہراس پیدا ہوگیا ہے۔
خط میں کہا گیا کہ یہ کوئی معمولی جھگڑا نہیں تھا بلکہ ایک منظم اور ہدفی حملہ تھا. جس نے پروجیکٹ کے ماحول اور ملازمین کے اعتماد کو شدید متاثر کیا ہے۔ کمپنی نے پانچ افراد کے نام بھی بطور ملزمان درج کیے ہیں جن کا تعلق جوہنا گاؤں سے بتایا گیا ہے۔
کمپنی نے کہا کہ ایسے واقعات کام کے ماحول کو خراب کرتے ہیں اور اس بڑے پروجیکٹ کی رفتار کو متاثر کر سکتے ہیں، جو جموں و کشمیر کے اہم ترین تعمیراتی منصوبوں میں سے ایک ہے۔ اس پروجیکٹ کو سابق وزیراعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے 2013 میں افتتاح کیا تھا۔
کمپنی نے 12 دسمبر کو ایک علیحدہ نوٹس جاری کرتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ پروجیکٹ میں ہڑتال کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نوٹس میں تمام ملازمین کو خبردار کیا گیا کہ ہڑتال یا کام بند کرنا معاہدے کی خلاف ورزی ہے، جس کے نتیجے میں ملازمت کے خاتمے، قانونی کارروائی اور پروجیکٹ کی غیر معینہ مدت تک معطلی جیسے نتائج سامنے آسکتے ہیں۔
کمپنی نے دعویٰ کیا کہ پروجیکٹ بند کرنے کی کوششوں میں ایک مقامی ایم ایل اے اور چند غیر متعلقہ افراد شامل ہیں۔ کمپنی کے مطابق برطرف شدہ ورکروں کا معاملہ قانون کے مطابق ریجنل لیبر کمشنر کی نگرانی میں نمٹایا گیا تھا اور ضرورت پڑنے پر انہیں دوبارہ کام پر رکھا جاتا ہے۔میگھا انجینئرنگ نے کہا کہ پروجیکٹ میں کام کرنے والی کوئی بھی یونین ہڑتال کی حمایت نہیں کر رہی۔انتظامیہ کی جانب سے اس معاملے پر تاحال کوئی باضابطہ ردعمل سامنے نہیں آیا۔