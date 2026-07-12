ETV Bharat / jammu-and-kashmir
یومِ شہداء سے قبل سری نگر میں کشیدگی، مزارِ شہداء سیل: سیاسی رہنماؤں کی نظر بندی کے دعوے، خراجِ عقیدت تقریبات پر غیر یقینی برقرار
انتظامیہ نے مزارِ شہداء کی جانب جانے والے راستوں پر پولیس اور سی آر پی ایف کی بھاری نفری تعینات کر دی۔
Published : July 12, 2026 at 10:07 PM IST|
Updated : July 12, 2026 at 10:37 PM IST
سری نگر: کشمیر میں 13 جولائی 1931 کے شہداء کو خراجِ عقیدت پیش کرنے کے سلسلے میں ایک بار پھر سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں، تاہم انتظامیہ کی جانب سے اجازت ملنے یا نہ ملنے کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال برقرار ہے۔ اسی دوران حکام نے سری نگر کے نوہٹہ علاقے میں واقع مزارِ شہداء (نقشبند صاحب) جانے والے تمام اہم راستوں کو جزوی طور پر سیل کر دیا ہے، جبکہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کے رہنماؤں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں گھروں میں نظر بند کر دیا گیا ہے۔
حکمراں جماعت نیشنل کانفرنس (این سی) نے اعلان کیا ہے کہ پارٹی قیادت 13 جولائی کی صبح مزارِ شہداء پر حاضری دے کر فاتحہ خوانی اور شہداء کو خراجِ عقیدت پیش کرے گی۔ پارٹی کے ترجمان عمران نبی ڈار کے مطابق اس سلسلے میں سری نگر ضلعی انتظامیہ سے باضابطہ اجازت طلب کی گئی ہے۔
دوسری جانب پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کے ترجمان موہیت بھان نے کہا کہ شہداء کو خراجِ عقیدت پیش کرنا ہر شہری اور سیاسی جماعت کا جمہوری حق ہے، لہٰذا انتظامیہ کو پرامن یادگاری تقریبات پر کسی قسم کی پابندی عائد نہیں کرنی چاہیے۔ پارٹی نے اپنے کارکنوں سے مزارِ شہداء پہنچنے کی تیاری رکھنے کی اپیل بھی کی ہے۔ پی ڈی پی نے اپنے بیان میں کہا کہ تاریخی یادداشت کا احترام اور شہداء کی قربانیوں کو یاد کرنا ایک جمہوری معاشرے کی بنیادی روایت ہے۔ پارٹی کے مطابق پابندیوں، رکاوٹوں یا بیریکیڈز کے ذریعے تاریخ کو مٹایا نہیں جا سکتا، کیونکہ شہداء کی یاد عوام کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔
اتوار کو انتظامیہ نے مزارِ شہداء کی جانب جانے والے راستوں پر پولیس اور سی آر پی ایف کی بھاری نفری تعینات کر دی۔ خانیار اور جامع مسجد کی سمت سے آنے والے راستوں پر پولیس کی گاڑیاں کھڑی کر کے بیریکیڈز لگا دیے گئے تاکہ کسی بھی سیاسی جلوس کو قبرستان تک پہنچنے سے روکا جا سکے۔
اسی دوران پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی اور ان کی صاحبزادی التجا مفتی نے دعویٰ کیا کہ انہیں یومِ شہداء سے قبل ان کی رہائش گاہ پر نظر بند کر دیا گیا ہے۔ التجا مفتی نے سوشل میڈیا پر اپنے گھر کے باہر لگائے گئے بیریکیڈز کی ویڈیو نشر کرتے ہوئے کہا کہ "ہمیں یومِ شہداء سے ایک دن پہلے گھروں میں نظر بند کر دیا گیا ہے۔ کیا یہی وہ معمول کی زندگی ہے جس کا حکومت دعویٰ کرتی ہے؟"
نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکریٹری علی محمد ساگر نے کہا کہ پارٹی صدر فاروق عبداللہ، نائب صدر اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سمیت تمام سینئر رہنما پیر کی صبح آٹھ بجے مزارِ شہداء جا کر فاتحہ خوانی کریں گے، جبکہ جموں، چناب اور پیر پنجال خطے میں پارٹی دفاتر پر بھی شہداء کو خراجِ عقیدت پیش کیا جائے گا۔
فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ "13 جولائی 1931 کے شہداء کی قربانیاں جموں و کشمیر میں انصاف، وقار اور جمہوری حقوق کی جدوجہد کا ایک تاریخی باب ہیں۔ نیشنل کانفرنس ان شہداء کی میراث کی حقیقی امین ہے اور ان کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے پُرعزم ہے۔"
دریں اثنا میرواعظ کشمیر مولوی عمر فاروق نے جمعہ کے روز جامع مسجد سری نگر میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 13 جولائی 1931 کو 21 بے گناہ کشمیریوں کو اس وقت کے حکمرانوں کے حکم پر بنیادی حقوق کا مطالبہ کرنے کی پاداش میں گولی مار کر شہید کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہی قربانیاں جموں و کشمیر میں انسانی حقوق اور وقار کی جدوجہد کی بنیاد بنیں۔ میرواعظ نے کہا کہ گزشتہ چند برسوں سے انہیں ہر سال یومِ شہداء پر نظر بند کر دیا جاتا ہے اور شہداء کو خراجِ عقیدت پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، جبکہ اس دن کی سرکاری تعطیل بھی ختم کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس سال اجازت ملی تو ظہر کی نماز کے بعد عوام کے ساتھ مزارِ شہداء جا کر فاتحہ خوانی کریں گے۔
جیل میں بند رکنِ پارلیمنٹ انجینئر رشید کی جماعت عوامی اتحاد پارٹی (اے آئی پی) نے اعلان کیا ہے کہ انجینئر رشید 13 جولائی کو شہداء 1931 کی یاد میں ایک روزہ علامتی بھوک ہڑتال کریں گے۔ پارٹی کے ترجمان انعام النبی نے کہا کہ کارکن نقشبند صاحب مزارِ شہداء پر فاتحہ خوانی اور گلپوشی کریں گے۔
5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370 اور 35 اے کی منسوخی کے بعد سے کشمیر کی مرکزی دھارے کی سیاسی جماعتوں کو مسلسل 13 جولائی کے موقع پر مزارِ شہداء جانے سے روکا جاتا رہا ہے۔ گزشتہ سال بھی وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو پولیس نے قبرستان میں داخل ہونے سے روک دیا تھا، جس کے بعد وہ دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوئے تھے۔ اسی طرح گزشتہ برس نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی نے الزام لگایا تھا کہ ان کے متعدد رہنماؤں اور کارکنوں کو گھروں میں نظر بند کر دیا گیا تھا تاکہ وہ مزارِ شہداء نہ پہنچ سکیں۔
واضح رہے کہ 13 جولائی کو ماضی میں جموں و کشمیر میں سرکاری یومِ شہداء اور تعطیل کے طور پر منایا جاتا تھا، تاہم 2021 میں لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ نے اسے سرکاری تعطیلات کی فہرست سے خارج کر دیا۔ نیشنل کانفرنس نے 2024 کے اسمبلی انتخابی منشور میں اس تعطیل کی بحالی کا وعدہ کیا تھا، لیکن پارٹی کا کہنا ہے کہ منتخب حکومت کی سفارشات کے باوجود لیفٹیننٹ گورنر کی منظوری اب تک نہیں مل سکی۔
یہ بھی پڑھیں: ریاستی درجہ ہمارا آئینی حق ہے، جدوجہد جاری رہے گی: عمر عبداللہ
تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پولیس یا ضلعی انتظامیہ نے ابھی تک باضابطہ طور پر یہ اعلان نہیں کیا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو مزارِ شہداء جانے کی اجازت دی جائے گی یا نہیں، تاہم مزار کے اطراف سخت حفاظتی انتظامات اور بیریکیڈنگ کے باعث وادی میں ایک مرتبہ پھر کشیدگی کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔