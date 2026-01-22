ETV Bharat / jammu-and-kashmir
گوجر نگر میں گوشت کی دکانوں پر کشیدگی، ویلفیئر کمیٹی کی پریس کانفرنس، ایف آئی آر درج
Published : January 22, 2026 at 8:06 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) جموں کشمیر کی سرمائی دارالحکومت جموں شہر خاص علاقے گوجر نگر میں گوشت کی دکانوں پر پیش آنے والے واقعے کے بعد آج جموں میں گوجر نگر محلہ ویلفیئر کمیٹی کی جانب سے ایک پریس کانفرنس منعقد کی گئی۔اس پریس کانفرنس میں ہندو،سکھ اور مسلم برادری کے نمائندوں نے مشترکہ طور پر شرکت کی،اس پریس کانفرنس سے علاقے میں باہمی بھائی چارے اور اتحاد کا واضح پیغام دیا گیا۔
گوجر نگر محلہ ویلفیئر کمیٹی کے صدر ایوب ملک نے ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کمیٹی کی جانب سے پولیس کو تحریری درخواست دی گئی تھی جس میں شیو سینا کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا مطالبہ کیا گیا،جس پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعض شرپسند عناصر نے گوجر نگر میں فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا کرنے کی کوشش کی،تاہم پولیس اور عوام نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ان کے ناپاک عزائم کو ناکام بنا دیا۔انہوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ اس طرح کے واقعات میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے تاکہ آئندہ گوجر نگر جیسے پرامن علاقے میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو نقصان نہ پہنچے۔
ایوب ملک نے پولیس کی فوری مداخلت پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پولیس کی بروقت آمد نے ایک بڑے فساد کو ٹال دیا اور حالات کو قابو میں رکھا۔انہوں نے الزام عائد کیا کہ شیو سینا کے کارکنوں نے زبردستی گوشت کی دکانیں بند کروانے کی کوشش کی اور تاجروں کو دھمکایا۔
ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے شیو سینا (یو بی ٹی) جموں و کشمیر یونٹ کے سربراہ منیش سہنی نے گوشت فروشوں کو دھمکانے کے الزامات کو مسترد کیا۔ انہوں نے کہا کہ دکانوں کے باہر کھلے عام گوشت کی نمائش سناتن دھرم کے ماننے والوں اور مذہبی سیاحوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتی ہے اور یہ عوامی صحت کے لیے بھی خطرہ ہے۔ ان کے مطابق اس عمل کو مکمل طور پر بند کیا جانا چاہیے۔