بنگال سے لداخ کی گلوان وادی تک سائیکل مارچ، سائیکلسٹ پہنچے کشمیر
سائیکل پر دو ہزار کلومیٹر سے زائد کا فاصلہ طے کرکے یہ سائیکل سوار شہید فوجیوں کو خراج پیش کریں گے۔
Published : November 1, 2025 at 2:47 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) : دس نوجوانوں پر مشتمل سائیکل سواروں کا ایک گروپ - جس میں 5 لڑکے اور 5 لڑکیاں شامل ہیں - مغربی بنگال کے آسنسول سے لداخ کی وادی گلوان کی طرف اُن بھارتی فوجیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سفر کر رہے ہیں جو سال 2020 میں بھارتی اور چینی فوجیوں کے درمیان ہوئی جھڑپ میں شہید ہوئے تھے۔
سائیکل سواروں کا یہ گروپ حب الوطنی کا پیغام لے کر 2000 کلومیٹر سے زائد کا فاصلہ طے کرنے کے بعد سرینگر پہنچا۔ یہاں سے یہ گروپ ہمالیائی خطوں سے گزر کر وادی گلوان پہنچے گا۔ ای ٹی وی بھارت کے نمائندے نے ٹیم میں موجود چند سائیکل سواروں اور ٹیم لیڈر اور نیشنل ایڈونچر فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر مہیر کمار منڈل سے بات کی۔
انہوں نے کہا: ’’ہم نے اپنا یہ سفر مغربی بنگال سے 20 ستمبر کو شروع کیا تھا اور ملک کی مختلف ریاستوں بشمول جارکھنڈ، بہار، اتر پردیش، دلی، ہریانہ، پنچاب اور ہماچل پردیش (منالی) سے ہوتے ہوئے ہم جموں کے راستے سرینگر پہنچے ہیں۔‘‘ انہوں نے کہا ’’اس ڈیڑھ ماہ کے دوران ہمیں کئی مشکلات کا بھجی سامنا کرنا پڑا، تاہم ہمارے سائیکل سواروں نے ان مشکلات کا سامنا بہتر طور کیا اور اپنا سفر جاری و ساری رکھتے ہوئے کشمیر پہنچنے میں کامیابی حاصل کی۔‘‘
مہیر کمار نے مزید کہا کہ ’’یہ نوجوان سائیکل سوار حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہیں۔ اور اپنی منزل اور مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی مشکل کو آڑے آنے نہیں دیں گے۔‘‘
ایک سوال کے جواب میں مہیر منڈل نے کہا کہ ملک کی جس بھی ریاست یا خطے سے ان کا گزر ہوا، ہر ایک نے ان کا استقبال کیا اور سب پیار اور محبت سے پیش آئے۔ منڈل کے مطابق ’’نیشنل سائیکلسٹ راجیش کمار پون نے بھی ہمارے بچوں کی ہمت بڑھانے کی خاطر اورنگ آباد میں سائیکل پر کچھ فاصلہ طے کر کے بچوں کا حوصلہ بڑھایا۔‘‘
انہوں نے مزید کہا کہ ’’کشمیر میں اس وقت موسم سرما نے دستک دی ہے اور موسمی چلینج قبول کرتے ہوئے ہم نے سرینگر سے اپنی منزل کی طرف سفر شروع کیا ہے اور امید ہے کہ ہم وادی گلوان اسی حب الوطنی کے جوش و جذبے کے ساتھ پہنچ کر اپنے جوانوں کو خراج تحسین پیش کرنے میں کامیاب ہوں گے۔‘‘
ٹیم میں شامل نوجوان سائیکلسٹ بے حد خوش نظر آئے۔ انہوں نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ ’’مشکلات تو بہت پیش آئیں، لیکن ہم نے سفر کے دوران ان مشکلات کو رکاوٹ بننے نہیں دیا۔ ہم آگے بڑھتے رہے اور سرینگر پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ موسمی لحاظ سے ہمیں آگے کے سفر میں مزید مشکلات بھی پیش آسکتی ہیں لیکن ہم سب ان مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری تیار ہیں۔‘‘
